Leclerc di nuovo positivo al Covid. Il web: “Vada a Lourdes”

Brutta notizia per Leclerc. Il pilota Ferrari è risultato positivo al Covid mentre si trovava ancora ad Abu Dhabi. Per lui sintomi lievi.

Era già accaduto a metà gennaio quando la F1 era in vacanza in attesa di ripartire per i test invernali, e ora che la massima serie si appresta a fermarsi ancora per le ferie natalizie, è arrivato il triste bis. Charles Leclerc ha contratto nuovamente il Coronavirus, motivo per cui al momento si trova nella sua abitazione di Montecarlo in quarantena. A darne notizia è stata la Ferrari stessa attraverso i propri profili social.

“In accordo con i protocolli previsti dalla FIA e dal team, il pilota è stato sottoposto a tampone al rientro da Abu Dhabi risultando positivo”, si legge sul cinguettio. “E’ in buone condizioni con solo qualche leggero sintomo e si è posto in auto-isolamento”.

Il 24enne stava rientrando in Europa dalla due giorni di prove post stagione sul circuito di Yas Marina, dove domenica scorsa si è chiuso un campionato denso di polemiche e colpi di scena.

Per l’occasione il driver della Rossa, in azione martedì ha potuto verificare il comportamento delle nuove Pirelli da 18″ che faranno il loro debutto nel 2022, chiudendo al 10° posto complessivo.

Come ormai prassi, non appena apparso il tweet del Cavallino, la rete è impazzita, tra solidarietà e sfottò nei confronti del ferrarista. Vi proponiamo il più divertente che riprendere un’intervista al Predestinato che ipotizza un viaggio a Lourdes per mandare via un po’ di sfortuna.

E in effetti il 2021 del #16 non è stato dei più tranquilli tra la doppia positività, prestazioni lontane dalle attese e pure la gara nel suo Principato saltata per problemi tecnici quando invece avrebbe potuto facilmente vincere partendo dalla pole.

