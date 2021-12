Hyundai, un robot su ruote con un passeggino al di sopra? Si può fare

Hyundai ha rivelato il progetto del Mobile Eccentric Droid, un robot autonomo su ruote in grado di svolgere diversi compiti

Vi ricordate il programma in onda su Italia1 Robot Wars? Non stiamo dicendo che a questa innocente scatola su ruote spunterà una lama seghettata o qualche altra arma nascosta, ma bisogna dire che assomiglia ad alcuni dei robot radiocomandati che duellavano in un’arena in quel famoso programma. Non abbiamo idea se sia una coincidenza o se Hyundai abbia tratto ispirazione dal genere, ma il fatto che Hyundai chiami questo curioso dispositivo a quattro ruote Mobile Eccentric Droid non ci è sfuggito.

Sì, questo è il vero nome di questa nuova strana offerta di mobilità di Hyundai, abbreviato in MobED. Il suo scopo è quello di essere una piccola piattaforma mobile che può operare in varie situazioni su qualsiasi terreno. Per far sì che ciò accada, è dotato di quello che Hyundai chiama un sistema di trazione a ruote eccentriche. Le quattro ruote hanno potenza e capacità di sterzo indipendenti, e sotto c’è un sistema di sospensione regolabile che può alzarsi e abbassarsi a seconda del terreno. Questo significa anche che MobED può mantenere un assetto livellato mentre sale o scende dai pendii, e se il tempo è fondamentale, può andare fino a 30 km/h.

“Abbiamo sviluppato la piattaforma MobED per superare i limiti degli attuali robot di guida e di servizio per interni, massimizzandone l’usabilità nelle città e migliorando notevolmente la mobilità complessiva della piattaforma“, ha detto Dong Jin Hyun, capo del laboratorio di robotica di Hyundai Motor Group. “Stiamo anche guardando avanti per valutare in che modo i potenziali utenti di MobED amplieranno ulteriormente le loro esigenze e l’uso di questo tipo di tecnologia”.

Dubitiamo che qualsiasi genitore sarebbe felice di vedere il proprio bambino viaggiare sul marciapiede a 30 km/h su una scatola autonoma, ma Hyundai immagina proprio i genitori come dei potenziali utenti di MobED. La superficie piana può ospitare una vasta gamma di oggetti o piattaforme, e sebbene sia tecnicamente in grado di velocità più elevate e di funzionare senza equipaggio, un passeggino semovente a velocità di marcia sotto controllo umano potrebbe davvero essere un elemento molto gradito ai genitori. Hyundai vede anche MobED come un’assistenza per persone anziane o disabili, o come una piattaforma mobile per funzioni robotiche in spazi ristretti.

È qualcosa che si potrà comprare presto? Hyundai non ha menzionato nulla circa i prezzi o la disponibilità in questo momento, ma maggiori informazioni potrebbero arrivare a gennaio, quando il MobED farà il suo debutto ufficiale al Consumer Electronics Show di Las Vegas.

