Jorge Martin, oggi operazione a Barcellona: il messaggio del pilota

Jorge Martin costretto a finire in sala operatoria a causa di un vecchio infortunio di inizio 2021. Nulla di preoccupante però.

Terminata ormai da settimane la stagione MotoGP, è tempo di vacanze e anche di operazioni. Jorge Martin proprio oggi si è sottoposto a un intervento per rimuovere delle placche a mano e caviglia destra.

Tutto è filato liscio presso l’Instituto Universitario Dexeus di Barcellona, da dove il pilota ha pubblicato una sua foto e ha annunciato che è andata bene: «Operazione fatta. Mi sento benissimo e non vedo l’ora che arrivi il 2022. Grazie per tutti i messaggi».

L’operazione è la conseguenza dell’infortunio che Martin rimediò a inizio campionato a Portimao. Si fece male al ginocchio sinistro, alla mano destra e al piede destro finendo poi in sala operatoria; dovette saltare ben quattro gare prima di rientrare in pista. Dopo l’intervento odierno, dovrà riposare un po’ di giorni prima di poter tornare a fare attività.

Il pilota del team Pramac Racing Ducati vuole presentarsi al meglio al via del Mondiale MotoGP 2022. Dopo essere stato il miglior rookie dello scorso anno, il suo obiettivo è affermarsi come top rider della categoria. Ha già dimostrato di essere molto veloce e di avere il potenziale per lottare per le posizioni che contano. Gli servirà continuità e anche cadere un po’ meno.

Il 2022 sarà un anno molto importante, dato che i risultati determineranno anche se Ducati lo promuoverà o meno nel team ufficiale nel 2023. Ci tiene a prendersi quel posto e darà tutto per ottenerlo.