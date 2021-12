Jorge Martin “avverte” Jack Miller: obiettivo chiaro per il 2023

Jorge Martin è felice del suo 2021 da rookie, ma ha obiettivi importanti sia per il 2022 che in ottica 2023. Sogna in grande con Ducati.

Sicuramente molto positiva la prima stagione di Jorge Martin in MotoGP. Tre pole position, una vittoria e altri tre podi conquistati nel 2021. Inoltre, è stato best rookie del campionato.

Che fosse un grande talento era noto, però il suo impatto nella classe regina del Motomondiale è stato migliore di quanto ci si aspettasse. E senza un infortunio che gli ha fatto saltare ben quattro gare, si parlerebbe di un’annata ancora più importante da parte dello spagnolo. Sicuramente in ottica 2022 ha accumulato tanta esperienza e ciò lo proietterà a fare ulteriori progressi.

Jorge Martin, grandi ambizioni per il futuro

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il pilota del team Pramac Racing Ducati ha così commentato la sua stagione 2021: «Era difficile aspettarsi un anno così. In Moto3 e Moto2 sono sempre andato forte, però non mi aspettavo di andare così bene in MotoGP già dall’inizio. Poi sappiamo che ho avuto un infortunio, ma sono riuscito a riprendermi e a tornare più forte».

Disporrà di una Desmosedici GP22 nella prossima stagione e spera di avere uno supporto tecnico ancora migliore: «Avevo la moto ufficiale anche nel 2021, ma gli aggiornamenti arrivavano una o due gare più tardi. Era normale, essendo anche rookie. Nel 2022 spero di avere dalla prima gara tutto il materiale ufficiale».

Martin ha le idee chiare sul traguardo da raggiungere nel Mondiale MotoGP 2022: «L’obiettivo sarebbe finire in top 5 il campionato. Sarebbe positivo lottare sempre per la top 3 o la top 5. Con questi risultati a fine anno possiamo lottare per belle cose».

Infine, Jorge non nasconde di fare un pensiero sul team factory Ducati in ottica 2023: «Il mio obiettivo è vincere con la Ducati e per farlo penso che devo essere nel team ufficiale. Spero nel 2023 di poter essere in quel team».