Alex Rins confessa: “Ci sono alcune cose che vorrei dimenticare”

Alex Rins fa un bilancio stagionale a pochi giorni dal termine del 2021. Adesso riposo in famiglia, prima di ripartire per traguardi ambiziosi.

Saluto di fine anno per Alex Rins ai suoi tifosi. Il pilota Suzuki scrive sul blog ufficiale per fare un bilancio definitivo dopo un Mondiale tutto in salita per lo spagnolo. Un solo podio, 13° posto finale con 99 punti, un infortunio in Catalunya mentre si allenava in bici, un mancato feeling con la GSX-RR.

Una stagione di alti e bassi in cui ha dovuto faticare per trovare il suo ritmo ottimale, ma gli ha dato molti spunti di riflessione. “Il 2021 è quasi finito! In termini di corse, ovviamente, abbiamo già finito tutto. Anche se dopo la fine della stagione e i test a Jerez siamo andati a visitare l‘EICMA di Milano, ora è il momento di stare a casa con la mia famiglia e godermi un po’ di riposo”.

LEGGI ANCHE -> Jorge Martin “avverte” Jack Miller: obiettivo chiaro per il 2023

Stagione 2021 in salita per Rins

Il neo papà potrà godersi la famiglia, ma senza rinuncia agli allenamenti, dal momento che i primi test pre-campionato si terranno fra un mese e mezzo o poco più. L’obiettivo è archiviare il 2021 con un 2022 migliore. “E’ abbastanza strano guardare indietro a quest’anno, perché per molti versi è stata una stagione molto lunga e difficile. Ci sono alcune cose che vorrei dimenticare, come gli incidenti e soprattutto la serie di quattro zeri di fila che ho avuto. È stata dura per me perché cercavo il massimo in ogni gara e continuavo a rimediare incidenti. Ma non la vedo come una cosa completamente negativa, perché in realtà ho imparato molto da quelle lotte, ho dovuto affrontare quelle delusioni e quella pressione, e quindi posso dire che almeno ho imparato dai momenti brutti”.

Già nel test di Jerez le sensazioni sulla moto sono migliorate e conta di poter ritornare quantomeno ai risultati del 2020. “Come squadra abbiamo lavorato tutti insieme e ho sentito il sostegno del mio equipaggio. Il mio obiettivo era quello di essere più coerenti e abbiamo collaborato tutti per capire come farlo accadere. La prossima stagione – ha concluso Alex Rins – vogliamo mettere insieme tutto ciò che abbiamo imparato e farcela pagare”.