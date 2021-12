Il Mondiale fa ricco Verstappen: ecco il premio milionario che ha incassato

La stagione 2021 ha fruttato numeri importanti per Verstappen. Che macina record non solo nei GP, ma anche in termini di follower e denaro guadagnato

Una serata da ricordare quella di Abu Dhabi. Un finale incredibile, che ha regalato il titolo iridato a Max Verstappen, al primo trionfo in classifica generale in F1. Un pilota che, per le sue imprese in pista, ha da almeno un paio di anni scatenato un grande interesse. E i numeri fuori dalla pista lo certificano.

Quello che ha impressionato di più era il numero di tifosi olandesi giunti ad Abu Dhabi per l’atto finale del Mondiale. Tutti lì per vedere Verstappen vincere il suo primo titolo iridato. Ma sono diverse stagioni che Super-Max smuove folle oceaniche sui circuiti di tutto il mondo.

Verstappen, numeri da primato

Se erano in più di 5 mila allo Yas Marina Circuit, basti vedere un po’ lo spettacolo andato in scena per il GP di Olanda, con 72 mila tifosi a vederlo vincere la domenica, ma anche in Stiria (130 mila) o in altri GP (vedi Spa, con 75 mila persone), dove i fan del numero 33 erano la maggioranza. Segno che siamo di fronte a un nuovo fenomeno dello sport, non solo motoristico.

E intanto Verstappen ha fatto il pieno anche di follower e di denaro, come racconta il Corriere della Sera. Secondo i primi calcoli effettuati dal quotidiano italiano, la vittoria del Mondiale ha fruttato all’olandese 30 milioni di euro. Sui social poi il neocampione del mondo è letteralmente volato, raggiungendo quota 7,3 milioni di follower, appena 300 mila in meno della Scuderia Ferrari e oltre un milione in più della Red Bull (6,18). Certo, il rivale Lewis Hamilton è ancora molto lontano (25,9 milioni di seguaci), ma chissà che in poche stagioni non eguagli l’inglese anche in questo dato.

Tutti i suoi record in pista

Per Verstappen però ci sono anche i primati raggiunti grazie alle sue doti in pista. E sono il segno di un vero predestinato, che non poteva non “esplodere”.

Pilota più giovane al via di un Gran Premio 17 anni, 166 giorni (Gran Premio d’Australia 2015) Pilota più giovane a punti 17 anni, 180 giorni (Gran Premio della Malesia 2015) Vincitore più giovane 18 anni, 228 giorni (Gran Premio di Spagna 2016) Più giovane a podio 18 anni, 228 giorni (Gran Premio di Spagna 2016) Pilota più giovane a condurre un Gran Premio 18 anni, 228 giorni (Gran Premio di Spagna 2016) Pilota più giovane a segnare un giro veloce 19 anni, 44 giorni (Gran Premio del Brasile 2016) Pilota più giovane a firmare un Grand Chelem 23 anni e 277 giorni (Gran Premio d’Austria 2021) Maggior numero di podi in una stagione 18 (2021)

