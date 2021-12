Verstappen-Hamilton, lo show non è piaciuto a tutti. L’ex F1: “Disgustoso”

Un ex pilota di Formula 1 critica aspramente la gestione del finale del campionato del mondo 2021: “Una sconfitta per tutti”

Lo spettacolo dell’appuntamento conclusivo del campionato del mondo di Formula 1 stagione 2021, il Gran Premio di Abu Dhabi, deciso proprio con un sorpasso all’ultimo giro, ha esaltato gran parte degli spettatori, che l’hanno seguito con il fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi.

Eppure, evidentemente, non a tutti. C’è un osservatore esperto, un ex pilota del massimo campionato a quattro ruote, che ha usato parole molto dure per descrivere l’epilogo iridato di quest’anno.

David Coulthard non ci sta

Si tratta di David Coulthard, già portacolori della Williams e della McLaren ma anche della Red Bull fresca del ritorno al Mondiale piloti. Fosse per lui, avrebbe suddiviso equamente il massimo riconoscimento tra i duellanti in lizza.

“Sia Max che Lewis avrebbero meritato il titolo”, ha dichiarato ai microfoni del sito specializzato GPFans, “sono stati per distacco migliori degli altri piloti. Purtroppo uno dei due per forza doveva perdere”.

“Tutti sconfitti” dopo il finale iridato

Ma è il modo in cui si è assegnato il campionato che proprio non va giù allo scozzese: “Il finale è stato disgustoso e lascerà disillusi tantissimi appassionati”. Coulthard, in particolare, se la prende con la direzione gara, che a suo dire avrebbe gestito in modo un po’ troppo disinvolto la ripartenza finale dopo la safety car.

“In futuro è necessario che ci sia chiarezza, non è possibile che ‘nuove’ regole vengano improvvisamente messe in atto e spiegate ore dopo la bandiera a scacchi”, attacca David.

Il quale sostiene che non si possa individuare un vero vincitore, dopo la gara di domenica: “Per tutti quanti è una sorta di sconfitta il modo in cui si è concluso un campionato che è stato veramente eccezionale”.

LEGGI ANCHE —> Ecclestone gongola: “Felice che Hamilton abbia perso”