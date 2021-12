Superbike, Yamaha svela la Razgatlioglu R1 Replica: è limited edition

Svelata la Toprak Razgatlioglu Yamaha R1 World Championship Replica per celebrare il successo della casa di Iwata nel Mondiale Superbike.

Un 2021 da sogno per Yamaha, che è tornata a vincere il titolo mondiale piloti sia in MotoGP che in Superbike. Se nella classe regina il trionfo mancava dal 2016, invece nel campionato delle derivate di serie l’ultimo successo era datato 2009.

Ci ha pensato Toprak Razgatlioglu a riportare la casa di Iwata in cima alla SBK. Il pilota turco ha interrotto il regno di Jonathan Rea con Kawasaki che durava da sei anni. Ha meritato di diventare campione del mondo con una stagione veramente straordinaria.

Yamaha presenta la R1 World Championship Replica

Yamaha per celebrare il trionfo del 2021 in Superbike ha deciso di mettere in vendita la Toprak Razgatlioglu Yamaha R1 World Championship Replica. Si tratta della moto replica di quella con la quale il turco ha vinto la corona iridata quest’anno, diventando il primo pilota della sua nazionalità a riuscirci in WSBK.

Verrà prodotta in edizione limitata, con soli 21 esemplari in tutto il mondo. Ciascuno sarà prodotto da Crescent Racing Pro Shop e costerà 33 mila sterline più IVA. Chi la compra disporrà di

badge limited edition;

certificato di acquisto incorniciato e firmato sia da Razgatlioglu che dal team principal Paul Denning con i dati di serie e i dettagli dell’acquirente;

un VIP Hospitality Pass per due persone per un evento del WorldSBK nel 2022 con visita al box e possibilità di passare del tempo con Toprak;

setup personalizzato della moto e giornata di coaching individuale con James Hillier o Niall McKenzie su un circuito britannico;

un pezzo dell’abbigliamento utilizzato da Razgatlioglu nel 2021 e firmato da lui.