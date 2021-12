Francesco Guidotti accetta “l’offerta che non si può rifiutare”

Francesco Guidotti parla per la prima volta nel suo nuovo ruolo. Dopo dieci anni in Ducati i tempi sono maturi per il grande salto.

Francesco Guidotti ritornerà in Ktm tredici anni dopo. Un’offerta irrinunciabile per il tecnico toscano che adesso si ritroverà a orchestrare un team ufficiale che si pone l’obiettivo di puntare al titolo mondiale nel breve-medio termine. Lavorerà al fianco di Miguel Oliveira e Brad Binder con l’obiettivo di dare ulteriore slancio ad un progetto già ben avviato: “In questo ambiente professionale, hai sempre bisogno di nuovi obiettivi”, rivela a Speedweek.com.

Dopo aver portato il team Pramac Racing a grandi livelli, dopo aver maturato dieci anni di esperienza al fianco di grandi piloti, per Francesco Guidotti è arrivato il momento di fare un salto di qualità. “Era molto allettante passare a un team di lavoro dinamico come Ktm. Hanno dimostrato in tutte le altre categorie e discipline di prendere sul serio lo slogan “Ready to Race”. Prima o poi, Ktm vincerà in tutte le serie. Quindi non potevo rifiutare l’offerta. Questa è una grande opportunità”.

Guidotti, i nuovi piani per il futuro

Dal 2006 al 2009 è stato team manager KTM per le classi inferiori del Mondiale, ma non ha mai perso i contatti con la Casa austriaca. Adesso i tempi sono maturi per sancire la riconciliazione, la RC16 ha le carte in regola per fare il prossimo step, alla guida della direzione tecnica ci sarà l’ex collega Ducati, Fabiano Sterlacchini: “Ktm ora ha una buona base, con la KTM RC16 che ha vinto cinque gare. Ma ci sono state anche fasi spiacevoli nel 2021, prima in Qatar, poi dopo la pausa estiva. Ma ci sono piloti forti sotto contratto, con il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini la moto dovrebbe diventare ancora più competitiva.

Sì, c’è un’ottima base”.

Da gennaio inizierà a conoscere i due piloti e a prendere parte attiva al progetto. Difficile tracciare obiettivi per il prossimo anno, ma Francesco Guidotti assicura impegno e ambizione. “Il mio lavoro inizia a gennaio. Poi ci conosceremo. Non voglio fare previsioni in anticipo. Ma per un team di lavoro può esserci sicuramente un solo obiettivo: vogliamo raggiungere i grandi risultati il ​​più rapidamente possibile”.