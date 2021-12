Di Giannantonio, divertente annuncio in stile Men in Black (VIDEO)

Fabio Di Giannantonio ha scelto una scena del film Man in Black per fare un annuncio inerente il numero che utilizzerà in MotoGP nel 2022.

Ci sarà anche Fabio Di Giannantonio come esordiente nel campionato MotoGP del prossimo anno e sarà interessante vedere come se la caverà. Potrà contare su una Ducati Desmosedici GP21, dunque un mezzo competitivo.

Il team Gresini Racing crede molto in lui e lo supporterà al meglio, anche se è chiaro che la squadra i risultati se li attenda soprattutto da Enea Bastianini. Il riminese ha alle spalle un’ottima stagione da esordiente nella categoria e nel 2022 dovrebbe fare un ulteriore step. Invece Diggia avrà tanto da imparare e dovrà essere bravo sia ad adattarsi rapidamente che a crescere con costanza.

MotoGP, Di Giannantonio annuncia il nuovo numero

Nel 2022 il pilota romano non cambia solamente classe, passando dalla Moto2 alla MotoGP. Cambierà anche numero. Infatti, non potrà più utilizzare il 21 (ce l’ha già Franco Morbidelli). Oggi sui suoi profili social ha annunciato che userà il 49.

L’annuncio di Di Giannantonio è stato particolare. Si è servito di una scena del film “Men in Black” con doppiaggio rifatto (la voce di Will Smith è proprio quella di Fabio) per comunicare in maniera originale il cambio di numero per la prossima stagione.

Il pilota del team Gresini Racing sul suo post ha scritto: «Non sapevo come dirvelo… ve lo dico così che il budget per questo video era basso, date il benvenuto al numero 49. Grazie Will Smith per avermi interpretato (Faccina con lacrime di gioia), ovviamente i crediti sono dei produttori del film “Men in Black”».