“Valentino Rossi e Quartararo, questa la differenza”: parla Lin Jarvis

Lin Jarvis ha lavorato sia con Valentino Rossi che con Fabio Quartararo, quindi può mettere in luce degli aspetti che li differenziano.

Dopo sei anni Yamaha si è ripresa il titolo piloti MotoGP e spera di aprire un nuovo ciclo vincente assieme a Fabio Quartararo. La casa di Iwata deve riuscire a convincere il francese a rinnovare il contratto in scadenza a fine 2022.

Sarà fondamentale presentare nel test di Sepang una M1 migliorata rispetto a quella che il pilota ha testato a Jerez. Lui stesso ha ammesso che si aspettava molto di più, invece la moto era sostanzialmente la stessa provata settimane prima a Misano. In Giappone devono fare uno sforzo maggiore per migliorare e garantirsi il prolungamento contrattuale del loro campione.

Jarvis su Quartararo e Valentino Rossi

Lin Jarvis in un’intervista concessa a Motorsport-Total.com ha messo in evidenza alcuni pregi di Quartararo: «È un bravo ragazzo ed è anche molto veloce. Sa essere aggressivo quando necessario e sorpassare quando serve. Inoltre crea un’atmosfera sempre positiva nella squadra».

Jarvis mette in risalto anche un elemento che differenzia il francese da altri colleghi, ad esempio Valentino Rossi: «Ci sono piloti che per ottenere il massimo hanno bisogno di un nemico. Piloti che vogliono distruggere gli avversari. Ma Fabio non è così, non cerca nemici. Vuole solo avversari con cui competere. È popolare tra gli altri piloti perché non si crea nemici. È un bene per la MotoGP avere un campione con questo atteggiamento e questa personalità. Possiamo avere una bella era post-Rossi».

Il managing director Yamaha spiega che la gestione di Quartararo è stata facile, rispetto a quella di altri piloti come Rossi e Lorenzo: «Lui è il campione con cui è stato più semplice lavorare. Sicuramente è arrivato in Yamaha in un momento più facile rispetto a Valentino e Jorge. È stato semplice gestirlo».