Supersport, Bulega: “Ducati V2 uno shock”. Fissato l’obiettivo 2022

Bulega è ottimista per il suo approdo nel Mondiale Supersport. Buon feeling con la Ducati Panigale V2 e il team Aruba Racing nel test a Jerez.

Il capitolo Moto2 si è chiuso, ma Nicolò Bulega ha aperto quello del Mondiale Supersport. A Jerez ha recentemente provato la Ducati Panigale V2 e dato i primi feedback ai tecnici.

Il team Aruba Racing ha deciso di dargli una chance importante per rilanciarsi dopo diverse stagioni complicate. Il pilota emiliano auspica di ripercorrere le orme del connazionale Andrea Locatelli, che dopo la Moto2 è diventato campione del mondo Supersport nel 2020 e adeso è nel Mondiale Superbike. Dovrà sfruttare al meglio l’occasione.

Bulega, le prime sensazioni sulla Ducati V2

Bulega al sito ufficiale WorldSBK ha spiegato le sue prime sensazioni in sella alla Ducati Panigale V2: «Mi sono trovato bene. La cosa che mi è piaciuta di più è essermi trovato subito a mio agio con la squadra. Non sembrava il primo test, ci siamo integrati bene immediatamente. Sono molto contento. La moto mi è piaciuta, anche se quando l’ho guidata nel primo run è stato un piccolo shock perché è completamente diversa dalla Moto2. Comunque sono soddisfatto di come ho guidato e non vedo l’ora che arrivi il 2022».

Il pilota del team Aruba Racing ha avuto un primo approccio molto positivo con la nuova squadra e la nuova moto. Ciò fa sperare per la prossima stagione, nella quale ha degli obiettivi chiaramente: «Gli obiettivi sono alti, speriamo di essere tra coloro che possono lottare per il campionato. La moto mi piace, il team lavora bene e io spero di essere al loro livello. Cercherò di allenarmi bene in inverno e di farmi trovare pronto».

Pilota italiano, moto italiana e team italiano. Un bel quadretto, Bulega vuole vincere: «È molto bello, ma servono i risultati. Contano quelli. Fare bene completerebbe il cerchio perfetto. Bisogna andare forte per completare l’opera».