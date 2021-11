Redding, toccante messaggio d’addio a Ducati: “Una famiglia” (VIDEO)

Redding ha dedicato belle parole alla Ducati dopo il suo ultimo weekend Superbike in sella alla Panigale V4 R. Futuro in BMW per il pilota.

È finita l’avventura di Scott Redding con Ducati nel Mondiale Superbike. Nell’ultimo round in Indonesia c’è stata l’ultima gara dell’inglese con la Panigale V4 R.

Un addio maturato a stagione in corso, quando la casa bolognese ha deciso di riprendere Alvaro Bautista e di conseguenza lui ha firmato con BMW. Una separazione senza particolari tensioni, anche rimane la delusione delle parti di non essere riuscite a vincere insieme il titolo SBK.

SBK, il messaggio di Redding alla Ducati

Redding tramite un video ha voluto dire addio alla sua maniera alla Ducati, dopo questi anni passati assieme:

«Sono emozionato. Tutti i ragazzi della squadra sono incredibili per me. Tutti mi hanno dato il 110% sia che vincessi sia che cadessi. Significa molto per me. Sono arrivato nel Mondiale Superbike da underdog, avete creduto in me e vi siete fidati dall’inizio. L’ho davvero apprezzato e siete entrati nel mio cuore.

Il team non è soltanto il pilota. Io sono una piccola parte di qualcosa di più grande. Ci sono tante persone. Capotecnico, team manager, ingegneri, chef, responsabili media… Ognuno di voi ha fatto qualcosa per me e vi voglio dire grazie, avete un posto nel mio cuore. È difficile, perché sento quasi come se non me ne stessi andando dato che siete una famiglia per me.

Vi ringrazio di nuovo. Non dobbiamo trattarci come estranei in futuro, siamo una famiglia. Grazie mille».