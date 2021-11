Povero Quartararo, che sfiga! “Mi hanno derubato e ho fatto un incidente”

Una serie di colpi di sfortuna incredibili hanno colpito Fabio Quartararo: prima un furto e poi un incidente d’auto

Nel quadro di una stagione complessivamente da incorniciare per Fabio Quartararo, quella che lo ha portato al suo primo campionato del mondo vinto in MotoGP, ci sono stati anche dei momenti davvero sfortunati.

Uno, in particolare, è oggetto di un retroscena inedito che oggi, a bocce ferme, il Diablo racconta per la prima volta nel corso di un’intervista concessa ai microfoni dell’emittente televisiva in streaming Dazn Spagna.

Quartararo, una tempesta di sfortune

È accaduto nel corso del weekend di gara del Gran Premio di Catalogna, a Barcellona, all’inizio dello scorso giugno. Una manciata di giorni durante i quali sul povero pilota francese della Yamaha sembrava essersi abbattuto un vero e proprio ciclone di malasorte.

“Ricordare quella gara, ora, mi fa sorridere, perché nel corso di quel weekend sono accadute davvero tante cose”, ha raccontato. “Mi hanno rotto la macchina e mi hanno derubato. Poi, come se non bastasse, abbiamo avuto un incidente e la polizia si è fermata da noi… Insomma quel fine settimana è stato un disastro fin dal mercoledì”.

Alla fine arriva anche la penalità

A completare la lista delle sfighe, oltre al furto e al botto subiti, c’è stata la sanzione decisa dai commissari di pista alla domenica, dopo la gara, per via dell’ormai famosa vicenda della sua tuta che si è aperta in corsa.

“Non mi sono veramente tolto la protezione toracica, volevo chiudere la mia tuta ed è uscita”, fa oggi chiarezza Fabio. “Alpinestars ha introdotto una modifica ora e non penso ci siano possibilità che possano ripetersi imprevisti come quello capitato a me. Ma a me è successo e mi ha fatto perdere punti. Comunque queste sono cose che accadono e sono risultate utili per il futuro”.

Futuro che, una volta archiviati questi episodi da dimenticare, ha riservato un resto dell’annata decisamente di segno diverso per Quartararo. Che oggi può ripensare a quei momenti scrollando le spalle e facendosi una bella risata.

