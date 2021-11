Quartararo, rinnovo incerto: “Ecco cosa ho chiesto a Yamaha”

Quartararo non è ancora sicuro di rinnovare il contratto con Yamaha. Ha fatto delle richieste al team per accettare di firmare.

È stato un 2021 da sogno per Fabio Quartararo, che si è laureato campione del mondo MotoGP. È stato il pilota più forte e ha meritato di prendersi la corona iridata.

Yamaha vuole tenerselo stretto e rinnovargli il contratto in scadenza a fine 2022, però il francese non è ancora convinto di firmare. Vuole che la casa di Iwata gli dia maggiori garanzie tecniche. Il primo prototipo 2022 della M1 non gli è piaciuto, non ci sono stati i progressi che si aspettava. Per questo ha dichiarato che prima di rinnovare pretende ben altro.

LEGGI ANCHE -> Senza Marquez è un Mondiale dimezzato? Quartararo non ci sta

Yamaha MotoGP, la posizione di Quartararo sul rinnovo del contratto

Quartararo in un’intervista concessa a Radio Marca è tornato a parlare del tema rinnovo e ha ribadito di aver fatto delle richieste a Yamaha: «Ho chiesto una serie di cose per la moto del prossimo anno che sono necessarie se vogliamo davvero vincere ancora. Non dico che se non le portano, non rinnoverò, ma voglio vedere che vogliono davvero vincere e rinnovare con me. Aspetterò ancora prima di prendere una decisione».

Il pilota francese si aspetta degli sforzi dalla casa di Iwata e certamente un momento importante sarà quello del test MotoGP di Sepang, il primo del 2022 che si svolgerà il 5-6 febbraio. In Malesia vuole vedere una M1 diversa e migliore rispetto a quella testata a Misano e Jerez.

In Giappone sono sicuramente al lavoro per accontentarlo, almeno in parte. Yamaha non è abituata a fare rivoluzioni e certamente Quartararo ha chiesto un motore più potente, cosa che alla M1 manca. Bisognerà vedere se verrà messo a disposizione un propulsore in grado di dare più velocità senza sacrificare le altre qualità della moto nelle parti guidate. Fabio è in attesa.