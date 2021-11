Mercedes, altro che gioco di squadra: “Bottas non vuole aiutare Hamilton”

Un ex pilota di F1 critica lo scarso aiuto che Valtteri Bottas dà al suo compagno di scuderia Lewis Hamilton e della sfida al titolo con Max Verstappen

A due gare dal termine del campionato di Formula 1, la battaglia tra Lewis Hamilton e Max Verstappen è più che mai accesa: l’olandese della Red Bull ha otto punti di vantaggio sul britannico della Mercedes. Una lotta che quest’anno ha visto i due duellanti monopolizzare quasi sempre le prime posizioni.

Pur guidando la loro stessa vettura, i loro compagni di squadra, Valtteri Bottas, che dalla prossima stagione correrà per l’Alfa Romeo insieme al cinese Guanyu Zhou, e Sergio Pérez, non sono stati né molto di aiuto nelle strategie né molto competitivi per la corsa al titolo.

Le accuse di Timo Glock a Valtteri Bottas

Compagni che, per l’ex F1 Timo Glock, non saranno decisivi neanche sull’inedita pista dell’Arabia Saudita, dove la gara sarà un’altra questione a due. Il tedesco ha lanciato diverse frecciate non tenerissime per Bottas, ai microfoni dei connazionali di Sky Deutschland: “Non è mai in una posizione in cui ti rendi conto che vuole davvero sostenere Lewis. Guida senza assumersi rischi e ha sempre bisogno che Toto Wolff lo sproni in gara. Penso che Lewis e Max siano da soli a giocarsi il campionato”.

Nonostante le sole otto lunghezze di vantaggio, Verstappen potrebbe già chiudere ogni discorso per il titolo dal prossimo weekend se:

vince con il giro più veloce e Hamilton arriva sesto;

vince e Lewis arriva settimo;

chiude secondo con il giro veloce e Lewis finisce decimo

termina secondo senza il punto del giro veloce e Lewis si ritira o finisce fuori dai punti, dall’undicesima posizione in giù.

