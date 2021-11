Verstappen ha già perso? “Non ha possibilità”, secondo Schumacher

Il sogno mondiale sta sfumando dalle mani di Max Verstappen: il pronostico di Schumacher non ammette repliche

“Max Verstappen ci dimostra quando è bravo e dà tutto in pista, ma in circostanze normali contro Lewis Hamilton non ha possibilità”. Parole che suonano come una sentenza inappellabile.

Ancor più perché a pronunciarle è un addetto ai lavori esperto e autorevole, un grande ex come Ralf Schumacher, fratello del leggendario Michael e zio di Mick, attuale pilota della Haas. Le ultime due vittorie consecutive del campione del mondo in carica Hamilton, che gli hanno consentito di avvicinarsi a soli otto punti dalla vetta della classifica, sembrano averlo convinto che l’inerzia del Mondiale si è spostata definitivamente a favore della Freccia nera.

Mercedes troppo veloce per la Red Bull

E le accuse di irregolarità avanzate dai diretti avversari non c’entrano niente: semmai, a giocare a favore della scuderia anglo-tedesca è ancora una volta la straordinaria potenza del suo motore.

“Abbiamo visto anche qui che la Mercedes è piuttosto veloce, e non ha bisogno di andare oltre il regolamento come sospetta la Red Bull“, rincara la dose Schumacher. “Ad ogni modo, non do per scontato che qualsiasi squadra disobbedisca intenzionalmente alle regole. Se lo fai, si accetta il rischio di esplorare zone molto grigie, e qualcosa può sempre andare storto”.

Max Verstappen in difficoltà

Insomma, il campionato del mondo che solo fino ad un paio di Gran Premi fa sembrava nelle mani di Verstappen ora rischia di sfumare proprio sul più bello. Certo, alla conclusione della stagione mancano ancora due appuntamenti e, sulla carta, qualsiasi epilogo è ancora possibile.

Ma il pronostico di Ralf è piuttosto tombale e si basa anche sulle dichiarazioni del team principal Toto Wolff, che ha preannunciato un ulteriore passo avanti in termini di velocità per la prossima gara di Jeddah: “In Qatar abbiamo usato un motore vecchio”, ha messo in chiaro. “In Arabia Saudita avremo una potenza enorme”. La Red Bull è già avvisata…

