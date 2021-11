Aprilia, Vinales non si pente affatto: “Ho scommesso bene”

Vinales ribadisce la sua fiducia per il futuro con Aprilia. Pensa che nel Mondiale MotoGP 2022 potrà fare ottimi risultati con la RS-GP.

Nonostante i risultati non esaltanti del 2021, Maverick Vinales ha grande fiducia nel suo futuro con Aprilia. È sicuro della scelta fatta e pensa di essere competitivo nel prossimo campionato.

Si aspetta che durante l’inverno la casa di Noale realizzi una nuova RS-GP seguendo anche quelle che sono state le sue indicazioni. Avendo avuto anche l’esperienza in Yamaha, il pilota spagnolo può dare alcuni spunti utili al team per migliorare.

LEGGI ANCHE -> Lando Norris chiama, Valentino Rossi risponde: “Sarebbe fantastico”

MotoGP, Vinales ottimista per il 2022 con Aprilia

Vinales oggi era tra gli ospiti dell’EICMA 2022 a Milano e ha concesso un’intervista a Sky Sport MotoGP. Innanzitutto ha parlato del test post-campionato fatto a Jerez: «È andato meglio di quanto sperassi. Il primo giorno non c’era vento e ho girato abbastanza forte, sono rimasto molto contento e soddisfatto. Il mio lavoro era quello di capire la moto, il setting, il bilanciamento… Mi sembra che abbiamo raggiunto un pacchetto abbastanza buono. Dobbiamo seguire una strada che ci faccia migliorare anche telaio, ergonomia e un po’ tutto. C’è un bel lavoro da fare».

A che punto del percorso è Maverick per arrivare a un alto livello con l’Aprilia? Questa la risposta: «Ancora non siamo al massimo livello. Vero che facciamo dei buoni tempi, però non sento di essere ancora a mio agio e di sentire la moto mia. Sento che c’è un potenziale molto grande. C’è tanta strada da fare. Dopo il test sono rimasto contento, anche con gomma usata ho fatto tempi che non riuscivo a fare gli altri anni».

Maverick è entusiasta di aver scelto di sposare il progetto MotoGP della casa di Noale: «Molto. Avevo bisogno di un cambiamento molto grande, anche per il mio stile di guida. Sono molto soddisfatto di aver fatto questa scommessa su di me. Ho fiducia in me stesso. Sono soddisfatto, mi sono fidato di me e penso di aver scommesso bene».