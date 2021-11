Lando Norris chiama, Valentino Rossi risponde: “Sarebbe fantastico”

Valentino Rossi ha risposto a un’idea che Lando Norris gli ha lanciato per il futuro. L’ex pilota MotoGP è molto stuzzicato.

Nel futuro di Valentino Rossi ci sono le corse automobilistiche e c’è grande curiosità di conoscere il suo programma per il 2022. Ci sono delle trattative in corso e presto dovremmo avere novità in merito.

Nelle settimane scorse ha girato a Misano Adriatico con la Ferrari 488 GT3 del team Kessel Racing, pertanto non va escluso un accordo per guidare una macchina di Maranello anche nel 2022. Con la stessa squadra ha già corso la 12 Ore del Golfo, affiancato dal fratello Luca Marini e dall’amico storico Alessio ‘Uccio’ Salucci. Il Dottore comunque ha più opzioni da valutare.

LEGGI ANCHE -> Jorge Lorenzo conferma: “Valentino Rossi diede un ultimatum a Yamaha”

Valentino Rossi pronto a correre con Lando Norris

Sono tutti curiosi di conoscere i piani di Rossi per il suo futuro da pilota d’auto e c’è anche chi sogna di correre insieme a lui. Ad esempio Lando Norris. Il pilota del team McLaren F1 ha recentemente dichiarato che gli piacerebbe gareggiare con il suo idolo Valentino.

I due sono in buoni rapporti e si sentono saltuariamente, quindi è ipotizzabile che un giorno possa essere organizzata una gara nella quale saranno compagni di squadra. Al momento, è solo un’idea e non c’è nulla di concreto.

Ad ogni modo, Rossi ha già risposto positivamente alla proposta fatta da Norris: «Siamo in contatto – ha detto a Motorsport – perché lui è un mio fan. Lo seguo, è un giovane pilota di talento e a Monza ha usato un casco speciale come il mio. Sarebbe fantastico correre con lui, è molto veloce. Mi piacerebbe condividere un’esperienza del genere con Lando, ci sarebbe da divertirsi».

Valentino sarebbe molto felice di fare qualcosa con Norris nell’ambito delle quattro ruote. Per adesso si tratta solo di un’idea, però in futuro si può tradurre in qualcosa di concreto.