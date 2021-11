Alonso non si ferma più: “Nel 2022 lotterò per rivincere il Mondiale”

Alonso a quarant’anni dimostra di avere ancora la tenacia e la grinta per competere contro questa nuova generazione di piloti. E sulla stagione 2022 non si pone limiti

Fernando Alonso al GP del Qatar, ventesimo appuntamento del campionato di Formula 1, è salito sul podio alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen. Un risultato inaspettato per lo spagnolo dell’Alpine, tornato quest’anno a gareggiare nella disciplina. L’ultima volta risale al 2014 in occasione del GP d’Ungheria, 105 gare fa, quando con la Ferrari concluse al secondo posto.

Alonso carico per il 2022

Il classe 1981, che dalla prossima stagione con il ritiro di Kimi Raikkonen diventerà il pilota più anziano del paddock, ha dichiarato: “Nel 2022 sono pronto a lottare per il titolo mondiale anche se è difficile prevedere cosa succederà nei prossimi anni. Di sicuro tutti i team avranno le stesse possibilità sulla carta, quindi sta a noi progettare una vettura sufficientemente veloce“. Non si pone limiti Alonso e spera che la scuderia francese faccia lo stesso con la progettazione della vettura per l’anno prossimo.

Fernando entra così a far parte di quella piccola cerchia di piloti che a 40 anni, compiuti alla fine dello scorso mese di luglio, sono saliti sul podio. Oltre a lui sono stati in due a riuscirci: Michael Schumacher e Nigel Mansell. “La carriera di un pilota vive di alti e bassi. È stato emozionante vincere a Le Mans e conquistare il titolo nel WEC, ma non posso nascondere che questo podio e la prospettiva di un 2022 in cui i valori in campo potrebbero cambiare sono una bellissima sensazione”. Il 40enne dimostra così di avere ancora un alto livello agonistico e che sono le nuove generazioni di piloti a dover temere il numero 14.

