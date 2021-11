F1 GP Qatar, Gara: risultati e classifica finale

Si è concluso il primo GP del Qatar della storia della F1. Hamilton imprendibile, ma Verstappen non molla malgrado la penalizzazione. Ferrari deludente.

Con una temperatura di 26 °C tutto è pronto per il via del GP del Qatar. Rispetto all’esito delle qualifiche ci sono due novità Bottas e Verstappen sono stati arretrati di 5 posizioni per non aver rispettato le bandiere gialle durante il Q3 di sabato pomeriggio e dunque scatteranno rispettivamente dalla sesta e settima piazza.

Semafori spenti! Hamilton mantiene la posizione, Alonso insidia Gasly e lo passa. Quarto Verstappen, poi Norris, Ocon e Sainz. Leclerc stabile 13°. Ottimo spunto di Raikkonen che partito 16° è già 12°.

Al giro 4 Max supera Pierre. Il pilota Red Bull firma il giro veloce.

Verstappen infila pure Alonso e si mette alla caccia di Lewis.

Perez si mangia l’Alpha Tauri di Tsunoda e si mette alla caccia di Carlos.

Al giro 6 Charles passa Kimi.

Checo scatenato supera la Ferrari #55. Ora ha davanti Ocon.

Al giro 9 Toto Wolff incita Bottas a superare e lui obbedisce mettendosi dietro Tsunoda.

Al giro 11 sosta per Iceman.

Valtteri sempre più vicino a Carlos.

Alla tornata 14 medie per Gasly. Nelle retrovie bagarre tra Vettel e Russell.

Bottas supera Sainz ed è settimo.

Valtteri su Ocon come un bicchiere d’acqua.

Verstappen monta le hard al giro 18.

Risponde Ham, pure lui con le hard.

Al giro 20 dure per Perez.

Dopo 21 giri Ham precede Verstappen, Alonso, Norris e Bottas. Bagarre con leggero contatto tra Vettel e Perez per la piazza 12.

Dure per Alo che rientra ottavo.

Sosta anche per Norris. Al giro 26 Sainz è quarto e Leclerc quinto.

Al giro 28 doppia sosta per la Ferrari che passa con entrambi alle hard. Carlo è 10° e Charles 13°.

Bella battaglia tra Checo e Fernando, con il pilota Red Bull che passa ed è 4°.

Al giro 31 Raikkonen mette le hard e rientra ultimo.

Al giro 34 foratura per Bottas Scintille dalla sua W12. Dopo il cambio muso e gomme rientra 14°.

Al giro 42 medie per Verstappen, secondo alle spalle di Ham. Subito dopo medie per Perez e per Lewis.

Nelle retrovie bei sorpassi di Raikkonen e Tsunoda sulle Williams.

Al giro 47 Perez supera con facilità Ocon.

Norris mette per medie per gli ultimi sette giri.

Foratura per la Williams di Russell. Soft per lui. Al giro 51 ritiro per Bottas.

Gomma bucata per Latifi. A differenza del compagno non riesce ad arrivare box e parcheggia nella via di fuga.

Uscita di Schumacher che però si salva. Virtual Safety Car attivata.

Mescola soft per Verstappen.

Bandiera a scacchi! Lewis Hamilton vince davanti a Max Verstappen che firma un 1’23″196 e Fernando Alonso, per la prima volta sul podio con i colori Alpine. Ferrari mediocre con Sainz settimo e Leclerc ottavo.