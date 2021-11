BMW i5 Touring Station Wagon, possibile debutto entro il 2024

Una nuova generazione di BMW Serie 5 è alle porte e la i5 Touring Station Wagon ne è un primo assaggio elettrico



La BMW Serie 5 sarà sostituita nel 2023 da una nuova versione della classica berlina della BMW. Oltre alla solita nuova BMW Serie 5, BMW introdurrà anche una nuovissima versione elettrica della Serie 5 chiamata i5. Accanto a un normale stile di carrozzeria berlina, la BMW i5 arriverà anche in una bellissima versione station wagon chiamata BMW i5 Touring. Quindi, cosa possiamo aspettarci dalla prossima BMW i5 station wagon?

L’imminente generazione G60 della BMW Serie 5 sostituirà l’attuale G30 che ci accompagna dal 2016. Questa nuova generazione di BMW Serie 5 aiuterà a portare BMW in un mondo più elettrico, pur mantenendo la formula di successo della BMW Serie 5 per i clienti BMW più tradizionali. Sulla base dell’attuale configurazione della BMW Serie 4 e della BMW i4, BMW ha trovato un modo per far giocare bene il loro attuale portafoglio di prodotti con la nuova linea di prodotti.

L’attuale lineup della BMW Serie 4 è esclusivamente focalizzata su prodotti a combustione interna. Tutto, dall’entry-level BMW 430i alla BMW M4, utilizza la tradizionale configurazione a combustione interna. Questo lascia spazio alla BMW i4 elettrica, che si basa sullo stile di carrozzeria della BMW Serie 4 Gran Coupé. La i4 elettrica è disponibile in due versioni, la discreta i4 eDrive40 e la i4 M50, orientata alle prestazioni.

La prossima BMW i5 si espanderà sull’attuale linea elettrica di BMW e introdurrà auto familiari più grandi come la i5 berlina e la i5 Touring wagon. Questo permetterà agli acquirenti di auto elettriche di acquistare una BMW con potenza elettrica e spazio per tutta la famiglia. Aspettatevi di vedere la BMW i5 e la i5 Touring debuttare poco dopo la nuova serie 5 G60 e portare la BMW serie 5 nel futuro della propulsione elettrica.

