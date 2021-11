Speed Test: Ferrari F8 vs McLaren 765LT vs 911 GT2 RS (VIDEO)

In questo video scopriremo se una Porsche 911 riuscirà a tenere testa ad una Ferrari F8 e una McLaren 765LT

Può una Porsche 911 tenere il passo con le migliori auto a motore centrale di Ferrari e McLaren? Beh, finché si tratta della 911 GT2 RS esiste una possibilità in base alla recente gara di accelerazione dei ragazzi di ‘CarWow‘. In questa gara vediamo una Ferrari F8 a motore centrale affrontare una McLaren 765LT e una Porsche 911 GT2 RS in una semplice gara di accelerazione. Quale di queste supercar turbo è la più veloce? Scopriamolo insieme.

Il nostro primo contendente è la Ferrari F8 Tributo, la quale è l’ultima Ferrari a motore centrale V8 che ha debuttato nel 2019 per sostituire la Ferrari 488. La F8 è alimentata da un motore V8 biturbo da 3,9 litri che produce 710 cavalli. Questa bestia di motore è accoppiato a una trasmissione automatica a doppia frizione a 7 velocità che instrada il potere alle ruote posteriori. La Ferrari F8 Tributo può accelerare da 0 a 100 km/h in circa 2,8 secondi con una velocità massima di 355 km/h.

Poi abbiamo la McLaren 765LT a produzione limitata. La 765LT è la versione ad alte prestazioni della già impressionante McLaren 720S. La McLaren 765LT prende il motore V8 biturbo 4.0 litri dalla McLaren 720s e aumenta la potenza a 755 cavalli. Proprio come la Ferrari F8, la McLaren utilizza una trasmissione automatica a doppia frizione a 7 velocità per inviare la potenza alle ruote posteriori. La 765LT può scattare da 0 a 100 in 2,4 secondi con una velocità massima di 330 km/h.

Infine, abbiamo la Porsche 911 GT2 RS dalla generazione 991. Questa è l’auto più vecchia qui con una produzione limitata che si svolge dal 2018 al 2020. Durante il suo debutto, la 911 GT2 RS ha stabilito il record sul giro del Nürburgring e ha elevato la 911 a livelli di prestazioni da supercar. La potenza proviene da un motore flat-6 biturbo da 3,8 litri che produce 700 cavalli. Questo flat-6 potenziato è accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione PDK a 7 velocità.

Quale di queste potenti supercar è la più veloce in una gara di accelerazione? Vediamo cosa hanno scoperto i ragazzi di Carwow.

