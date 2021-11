Morbidelli non si capacita: “Come fa uno come Valentino Rossi a ritirarsi?”

Simpatico siparietto tra Valentino Rossi e Franco Morbidelli al termine della gara di Valencia. Il pilota Yamaha: “È stato emozionante godermi la sua guida”

Nel post gara di Valencia, l’ultimo Gran Premio corso in MotoGP da Valentino Rossi, c’è stato un divertente siparietto tra la leggenda e l’ex compagno di scuderia Franco Morbidelli. I due piloti davanti ai microfoni di Sky Sport hanno descritto come è stato girare uno dietro l’altro durante l’intera gara.

Il classe ’94 non ha avuto una stagione da ricordare: 47 punti e 17° posizione nella classifica piloti, miglior piazzamento in gara della stagione è stato un terzo posto in Spagna ed è stato costretto a saltare i Gran Premi di Olanda, Stiria, Austria, Gran Bretagna e Aragona a causa di un intervento al ginocchio destro resosi necessario per un pregresso infortunio.

Valentino Rossi, la commozione di Morbidelli

A fine gara Valentino Rossi ha spiegato ai microfoni: “Ho dato l’anima per stargli davanti e siamo sempre stati a tre quattro decimi, alla fine andavo ma lui stava sempre dietro. Avevo sognato di tagliare il traguardo in impennata ma Franco era sempre lì dietro, dall’anno prossimo però lotterà per il Mondiale“. Dopo è intervenuto Franco: “Vorrei solo fargli dei grandissimi complimenti, è stato emozionante godermi la sua guida da dietro. Di solito non mi piace stargli dietro, ma in questa gara mi dava gran gusto stargli dietro. Guidava da paura“.

Il siparietto si conclude con un abbraccio tra i due e con Morbidelli visibilmente commosso che rivela che durante la gara vedeva Valentino Rossi davanti a lui e rifletteva: “Mentre lo vedevo girare mi chiedevo come facesse uno così a ritirarsi. Vale, sei stato un grande e non ci sono parole per descrivere quanto sei immenso“.

