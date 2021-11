Franco Morbidelli: “Volevo stare lontano da Valentino Rossi”

Franco Morbidelli ha chiuso il GP di Valencia alle spalle di Valentino Rossi. L’emozione di girare dietro al campione nel giorno dell’addio.

Franco Morbidelli ha chiuso il GP di Valencia all’11° posto, alle spalle di Valentino Rossi. Ha seguito il suo mentore per gran parte della gara, una posizione delicata, quasi scomoda, dove una manovra azzardata avrebbe potuto rovinare un giorno di festa. Si ritiene fortunato il pilota del team Monster Energy Yamaha ad aver seguito il campione nella sua ultima uscita in carriera.

I due amici erano schierati in griglia l’uno accanto all’altro, ma mentre Valentino Rossi ha guadagnato subito una piazza, Franky è scivolato 13° dopo il primo giro. Al nono dei ventisette giri è balzato alle sue spalle senza però riuscire a sorpassarlo. “È stato fantastico avere la fortuna di correre dietro a Vale”, ha detto Morbidelli. “In realtà, prima della gara, volevo solo stare il più lontano possibile da lui! Ho detto che non volevo essere coinvolto in nulla”.

LEGGI ANCHE -> Valentino Rossi e l’ingaggio di Jorge Lorenzo: Brivio svela un retroscena

Un Gran Premio da ricordare

L’italo-brasiliano ha tentato di superarlo per togliersi il peso di un eventuale errore o incidente. “A un certo punto mi sono ritrovato proprio dietro di lui e ho detto ok, ‘proviamo a spingere e magari a sorpassarlo’ o magari a fare qualcosa. Ma era così veloce e così inattaccabile che sono dovuto rimanere per tutto il tempo dietro di lui. Pensavo di essere molto, molto fortunato ad avere la possibilità di godermi i suoi ultimi giri in MotoGP proprio da una posizione davvero speciale”.

Un ricordo che Franco Morbidelli porterà per sempre con sé, in una giornata storica scolpita negli annali del Motomondiale. “E’ stato fantastico. Stava guidando in modo eccezionale, stava guidando incredibilmente bene. Ha aumentato la velocità negli ultimi giri e si vedeva che si stava godendo questi ultimi momenti su una MotoGP”.