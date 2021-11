C’è ancora una sorpresa per Valentino Rossi: l’ultimo premio dalla MotoGP

Al termine dell’emozionante addio in pista, Valentino Rossi ha ricevuto un ultimo prestigioso riconoscimento dalla MotoGP

Dopo l’abbraccio corale dei colleghi piloti, la standing ovation del pubblico, i cori, gli striscioni e i fuochi d’artificio all’ultimo giro del Gran Premio di Valencia, c’era ancora una sorpresa in serbo per Valentino Rossi, nella domenica della sua gara di addio alla MotoGP.

E la Dorna, società organizzatrice del Motomondiale, l’ha tenuta in serbo per lui per la serata di gala delle premiazioni, quando il Dottore è stato ufficialmente nominato tra le leggende della disciplina.

L’amministratore delegato Carmelo Ezpeleta gli ha consegnato la medaglia che lo inserisce in una ristretta cerchia di grandi alla quale appartengono, tra gli altri, i nostri Giacomo Agostini, Franco Uncini, Carlo Ubbiali, Marco Lucchinelli e Marco Simoncelli, ma anche Mick Doohan, Angel Nieto, Mike Hailwood, Kenny Roberts, Wayne Gardner, Freddie Spencer, John Surtees, Alex Crivillé, Casey Stoner, Nicky Hayden, Randy Mamola e molti altri.

Il saluto di Ezpeleta a Valentino Rossi

Un riconoscimento prestigioso che il fenomeno di Tavullia ha accolto con piacere: “Ho sempre pensato al giorno del ritiro, quello della fine della mia lunga carriera, come ad un incubo”, ha commentato. “Invece mi sono divertito tanto. Devo ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me, tutto il paddock, gli altri piloti. La giornata è stata indimenticabile”.

Alla fine il congedo di Ezpeleta: “L’unica cosa che posso dire a Vale è: ‘Grazie’. Dal 1997 in Malesia abbiamo visto un ragazzo che ci ha regalato gare fantastiche, ma anche speciale per molte altre ragioni. Da allora tutto quello che abbiamo fatto insieme, con tutti coloro che lavorano in MotoGP, è stato incredibile. Prima di tutto Valentino è stato un pilota pazzesco: anche oggi, a 42 anni, è giunto a pochi decimi da Fabio Quartararo. Ma pure la sua personalità, la situazione che ci ha aiutato a creare, la commissione sicurezza: sono state tutte molto speciali. Queste sono le parole che gli posso dire: ‘Grazie, Valentino'”.

