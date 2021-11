Cori, bandiere, l’abbraccio dei rivali: l’ultimo giro di Valentino Rossi (VIDEO)

Concluso il suo ultimo Gran Premio in una positiva decima posizione, Valentino Rossi è stato avvolto dall’abbraccio di colleghi e tifosi

È stata una domenica tutta dedicata a Valentino Rossi, quella del Gran Premio di Valencia: la gara conclusiva della stagione di MotoGP e della carriera del nove volte campione del mondo.

Non fosse per i suoi ragazzi della Academy, in tutte le classi, che indossavano i suoi caschi storici, e per la visita del suo idolo Ronaldo il Fenomeno ai box, poteva quasi sembrare una giornata di corsa come le altre. Fino all’ultimo, infatti, il Dottore ha mantenuto la sua professionalità, concentrandosi sui suoi impegni in pista.

La vera festa si è scatenata però dopo il traguardo, che il numero 46 ha tagliato in decima posizione, entrando ancora una volta in top ten, mentre il suo allievo Pecco Bagnaia conquistava la vittoria. Lì è iniziata l’ovazione dei 147 mila spettatori al Ricardo Tormo, la maggior parte dei quali vestiti rigorosamente di giallo.

Dalla standing ovation ai fuochi d’artificio, dagli enormi striscioni con la scritta “Grazie”, fino ai cori dalle tribune tutte esaurite in ogni ordine di posto: “Vale uno di noi”. Intanto, intorno a lui si raggruppavano nelle vie di fuga tutti gli altri piloti sulle loro moto, per un abbraccio collettivo. Fabio Quartararo, il fresco campione del mondo, reggeva in suo onore una bandiera gialla.

Lui, Vale, dedica un’ultima carezza alla sua Yamaha, mentre sotto gli occhiali da sole spunta qualche lacrima. Poi, un ultimo abbraccio con l’amico Danilo Petrucci: anche per lui questa è l’ultima gara nel Motomondiale, prima di dedicarsi alla Dakar.

Infine, il rientro ai box, dove a circondarlo di affetto sono stati gli amici, primo tra tutti Cesare Cremonini, i familiari e la sua ragazza Francesca Sofia Novello. L’epopea di Valentino Rossi non poteva che concludersi con un’ultima battuta che rimarrà negli annali: “Smettere era una scusa per fare casino”.