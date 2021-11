Dovizioso, segnali importanti a Valencia: ma c’è un’incognita per la gara

Dovizioso soddisfatto del suo rendimento nel weekend MotoGP a Valencia, però in ottica gara potrebbe sorgere un problema grande.

Finora è probabilmente il miglior fine settimana da quando guida la Yamaha del team Petronas per Andrea Dovizioso. Oggi nelle qualifiche MotoGP a Valencia ha mancato per poco l’accesso alla Q2.

Domani partirà dalla tredicesima casella, non male per cercare di ottenere un buon piazzamento in gara. L’incognita rimane il passo che il forlivese potrà avere, alla luce anche del degrado gomme che sui presenterà domenica pomeriggio.

MotoGP, Dovizioso soddisfatto delle Qualifiche a Valencia

Dovizioso al termine delle qualifiche MotoGP a Valencia ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Segnale importante, come velocità mi sono avvicinato. Poi comunque siamo tutti vicini, facile essere tredicesimi pur avendo un buon tempo. Sono a due decimi dalla prima Yamaha. Il mio adattamento sta migliorando, ma è difficile partire davanti. In questo weekend siamo partiti meglio e siamo più vicini».

Il pilota del team Petronas SRT, però, ha la grossa incognita per domenica e quindi non può sbilanciarsi sul possibile risultato: «Non so cosa posso fare in gara, perché il calo della gomma è importante per tutti. Vediamo che partenza riusciamo a fare e come va, spero di fare una corsa costante».

Vedremo se l’ex Ducati riuscirà a ottenere un buon risultato per finire questa stagione tutt’altro che semplice. Certamente non vede l’ora di provare la nuova Yamaha M1 a Jerez la prossima settimana.