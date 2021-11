“Valentino Rossi come Ayrton Senna”: il paragone di Felipe Massa

Felipe Massa sfodera un confronto ingombrante per l’ultimo Gran Premio di Valentino Rossi: lo accosta addirittura ad Ayrton Senna

C’è anche Felipe Massa tra gli appassionati illustri di Valentino Rossi che stanno vivendo con dispiacere e un po’ di nostalgia l’ultimo Gran Premio in MotoGP del Dottore.

Mentre il nove volte campione del mondo è impegnato a Valencia, il paulista è invece in visita al paddock della Formula 1, che fa tappa nel suo Brasile. Ma non ha potuto fare a meno di dedicare un omaggio al fenomeno di Tavullia.

L’omaggio di Felipe Massa a Valentino Rossi

Condito da un paragone davvero impegnativo: “Sono sempre stato un grande tifoso di Valentino, fin dai suoi esordi. L’ho visto iniziare a correre in moto e poi vincere tanti titoli. Per voi italiani, ma anche per me, lui è come Ayrton Senna per noi in Brasile“, ha dichiarato l’ex ferrarista ai microfoni di Sky Sport.

“Valentino è una persona fantastica, ma anche un pilota incredibile”, ha proseguito Felipe. “Lui è la storia e dobbiamo essere davvero orgogliosi di tutto quello che lui ha fatto per il mondo delle moto, per i giovani e per tanti altri piloti. Ho anche il suo casco a casa, nel mio museo, e questo mi fa davvero tanto piacere”.

I piloti di Formula 1 si inchinano al Dottore

Ma Massa non è stato l’unico dei colleghi delle quattro ruote a fare un saluto al numero 46. Al coro si è unito anche il nostro Antonio Giovinazzi: “Sarà dura vedere l’ultima gara di Rossi. Mi viene da pensare a quando si andava a correre in Indonesia, lì non si parlava di MotoGP, ma di Valentino. Le moto venivano identificate con lui”.

Per non parlare di Lando Norris (“Mi mancherà, sono triste”) e Daniel Ricciardo: “Vorrei abbracciarlo. Se fossi lì gli direi ‘ciao’ e lo stringerei più forte, anche se lui cercasse di staccarsi”.

Infine le parole di Lewis Hamilton: “Ovviamente è triste vedere Valentino fermarsi, ma penso che la sua guida, il suo approccio e tutto quello che ha fatto sia stato incredibile. La passione che ha avuto per così tanto tempo era evidente, traspariva. È una vera leggenda, uno dei più grandi di sempre, se non il più grande in assoluto”.

