Razgatlioglu vs Rea per il titolo Superbike: il pronostico di Fogarty

Fogarty commenta la grande battaglia tra Razgatlioglu e Rea per il Mondiale Superbike 2021. L’ex pilota si è entusiasmato in questo campionato.

Il weekend della prossima settimana segnerà l’epilogo del Mondiale Superbike 2021. Il campionato è stato veramente avvincente e in Indonesia verrà assegnato il titolo.

Toprak Razgatlioglu si presenterà al Mandalika International Street Circuit con 30 punti di vantaggio su Jonathan Rea. Il pilota Yamaha è sicuramente favorito rispetto al rivale Kawasaki. Non solo per la situazione in classifica, ma anche per il miglior rendimento avuto nella seconda parte della stagione. Ovviamente un sei volte campione del mondo non va mai sottovalutato, però in parte sarebbe sorprendente se il turco non avesse la meglio.

Superbike, Fogarty parla del duello tra Razgatlioglu e Rea

Carl Fogarty in un’intervista concessa al sito ufficiale WorldSBK ha espresso il suo pensiero sulla battaglia tra Razgatlioglu e Rea: «Quest’anno è interessante ed emozionante. Il fatto che Toprak sia così veloce e costante, ha fatto impensierire Jonathan, che ha sentito la pressione. Mi sono piaciute le gare, è stato fantastico guardarle. Rea è sempre stato forte, ma adesso c’è qualcuno che lo è altrettanto. C’è anche Redding. Loro tre dicono di rispettarsi, ma in pista non sembra».

Al quattro volte campione del mondo Superbike è stato chiesto di dare dei consigli a Rea: «Penso debba concentrarsi solo su se stesso, su nient’altro. Come feci io nel 1998, anche se allora era diverso. Deve cercare di portare a termine il suo lavoro venerdì e sabato, vincere le gare e vedere cosa succede».

Ovviamente gli vengono chiesti dei consigli anche per Razgatlioglu: «Deve abbassare la testa e dimenticare il campionato finché la gara non si è stabilizzata. Quando si spegne la luce rossa, deve restare concentrato e non pensare ad altre cose. Deve essere sé stesso, magari trattenendosi solo verso la fine della gara. Servono prudenza e costanza alla guida. Jonathan non ha pressione, può solo spingere per cercare di vincere e sperare che Toprak sbagli. Non si può prevedere nulla».

Fogarty ritiene che il pilota Yamaha sia favorito sul campione della Kawasaki, però può succedere di tutto in Indonesia: «Questa è stata la stagione migliore dal 2002. Anche se Jonathan venne martellato da Bautista nel 2019, sapevo che alla fine avrebbe recuperato con la pressione che sa mettere alle persone. Ma penso che Toprak resisterà e ce la farà. Nella seconda parte di campionato è stato incredibile, ha grande talento. Non mi sorprenderebbe se Jonathan vincesse, ma punterei su Toprak».