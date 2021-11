Razgatlioglu verso il titolo Superbike: Sofuoglu ha già dei piani

Sofuoglu spera che Razgatlioglu vinca il mondiale Superbike, lo sta supportando da anni e ha anche dei progetti precisi in caso di successo.

Manca un solo round al termine del Mondiale Superbike 2021 e Toprak Razgatlioglu è il favorito nella corsa al titolo. In Indonesia si presenterà con 30 punti di vantaggio sul rivale Jonathan Rea.

Dopo sei anni di dominio Kawasaki, il turco è pronto con la Yamaha a prendersi la corona iridata SBK. Ovviamente non bisogna dare nulla per scontato, visto che l’avversario è un sei volte campione, però quest’anno il pilota 25enne è particolarmente forte e sarà difficile impedirgli di coronare il suo sogno.

LEGGI ANCHE -> Syahrin, possibile futuro nel Mondiale Superbike: un team ci pensa

SBK, i progetti di Sofuoglu per Razgatlioglu e non solo

Kenan Sofuoglu, mentore e manager di Razgatlioglu, in un’intervista a Speedweek ha spiegato di avere in cantiere alcuni progetti: «Sto parlando con Lavilla di Dorna di correre a Istanbul. Se Toprak vince, ho molti progetti. Da campione potrei presentarlo al presidente turco, poi gli direi personalmente che ci piacerebbe gareggiare in Turchia. Penso che funzionerà, ma dobbiamo attendere. Inoltre nel 2022 ci sarà anche Oncu a lottare per il titolo Supersport e in Supersport 300 c’è Bahattin Sofuoglu».

Sofuoglu auspica di portare il Mondiale Superbike in Turchia nel 2022. L’ex pilota, che in patria è anche membro del Parlamento, ci sta lavorando. Ne ha parlato con Gregorio Lavilla di Dorna Sports e vuole cercare anche il supporto del presidente turco Erdogan. Se Razgatlioglu dovesse vincere il titolo, è possibile che il suo progetto si possa realizzare perché un evento all’Istanbul Park Circuit avrebbe certamente buon successo a livello di pubblico.