Marquez, Honda non lo rimpiazza a Valencia. Puig: “Marc è infastidito”

Marc Marquez ha terminato il 2021 in anticipo e Honda non lo sostituirà con Bradl a Valencia. Puig ha parlato di come si sente il pilota.

Niente ultimo gran premio a Valencia e niente test a Jerez per Marc Marquez, che ha terminato anticipatamente la stagione MotoGP 2021. Un nuovo infortunio lo ha messo KO, purtroppo.

Adesso ci vorranno alcuni mesi affinché si riprenda dal problema di diplopia e dalla paralisi del quarto nervo destro. Già nel 2011 si era operato per questo motivo. Adesso è stato scelto di applicare una terapia conservativa, però non è completamente escluso il ricorso all’intervento chirurgico se le cose non dovessero migliorare quanto sperato nelle prossime settimane.

Bradl non corre a Valencia: niente sostituto per Marquez

Ci si aspettava che Honda anche a Valencia sostituisse Marquez con Stefan Bradl, che lo aveva rimpiazzato già a Portimao, ma così non sarà. Il tedesco comunque sarà in azione per i test MotoGP in programma a Jerez.

Intanto Alberto Puig a DAZN ha così parlato delle condizioni di Marc: «Sta riposando. All’inizio era molto stordito dopo l’incidente, questa settimana abbiamo avuto conferma dai dottori che deve riposarsi e vedere come si evolve. Il tema della vista è molto lento. Lui comunque ha sempre un atteggiamento positivo nei confronti dei problemi, ma logicamente è infastidito per non poter essere a Valencia e Jerez. Ma capisce che questo tema va trattato con delicatezza».