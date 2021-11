Marquez sta peggio del previsto: “Momento duro”. Rischia la carriera?

Marc Marquez rompe il silenzio e svela le sue vere condizioni fisiche dopo l’incidente in allenamento. Che non fanno ben sperare

Per giorni le bocche sono rimaste cucite, sia nel suo entourage che nel box della Honda. E questo silenzio assordante aveva fatto sorgere ogni genere di voci incontrollate sui (presunti) motivi che avevano costretto Marc Marquez a dare forfait dal Gran Premio dell’Algarve.

Ora, finalmente, ci pensa lui a fare chiarezza. Nello stesso giorno in cui è giunta l’ufficialità che il Cabroncito sarà costretto a saltare anche il finale di stagione a Valencia e, molto più grave, anche i successivi test del 18 e 19 novembre a Jerez, decisivi per la preparazione al campionato che verrà.

Ora Marquez ha anche problemi alla vista

La ragione, ribadisce l’otto volte iridato, è da ricondurre all’incidente di cui è stato vittima la settimana scorsa mentre si allenava con la moto da enduro. Ma le sue condizioni sono più gravi di quanto si temeva inizialmente: dopo la botta in testa, infatti, Marc ci vede doppio, come ha confermato lo stesso oculista.

Le prime parole con cui ha commentato la notizia sul suo canale ufficiale di Instagram sono comprensibilmente di delusione: “Sono momenti molto duri, sembra che piova sul bagnato”, scrive. “Ieri, dopo la visita, il dottor Sanchez Dalmau mi ha confermato un nuovo episodio di diplopia, con la paralisi del quarto nervo destro: proprio come mi era già successo nel 2011”.

L’ennesimo stop del campione

Un problema del genere alla vista lo colpì infatti già quando era in lotta per il titolo in Moto2, sempre a seguito di una caduta. Il fuoriclasse di Cervera non vuole farsi abbattere e predica fiducia: “Ora ci vuole pazienza, dobbiamo lasciar passare il tempo e vedere come evolverà la situazione”, prosegue il suo post. “Ma se dalla vita ho imparato una cosa è quella di affrontare le avversità con positività. Molte grazie a tutti per il vostro sostegno”.

Certo è che questa ulteriore battuta d’arresto, in un periodo in cui aveva ricominciato ad andar forte e a vincere, non ci voleva. Né per lui, né per la Honda, che dovrà ancora una volta iniziare lo sviluppo della nuova moto senza poter contare sulle indicazioni del suo pilota di punta. Per non parlare di chi teme che questo problema possa essere più complicato del previsto da superare. E, forse, addirittura mettere definitivamente fine alla sua carriera.

LEGGI ANCHE —> Marc Marquez, stagione 2021 finita: il comunicato ufficiale Honda