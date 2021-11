Marc Marquez, stagione 2021 finita: il comunicato ufficiale Honda

Honda annuncia che il 2021 di Marc Marquez è terminato. L’infortunio rimediato in allenamento è serio e pertanto non può correre a Valencia.

Termina con anticipo la stagione 2021 di Marc Marquez. Stamattina la Honda ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare che il pilota non scenderà in pista né nell’ultima gara di Valencia né nel successivo test a Jerez.

L’incidente avuto in allenamento due sabati fa ha provocato delle conseguenze. Martedì scorso lo spagnolo si era sottoposto a una visita medica presso l’ospedale Dexeus di Barcellona e poi ha passato una settimana a riposo, saltando il Gran Premio d’Algarve a Portimao. Nonostante la pausa, Marquez ha continuato a sentirsi male e ha sofferto di problemi alla vista.

Lunedì, ieri, si è recato presso l’Hospital Clinic di Barcellona per un controllo oculistico. Il dottor Bernat Sanchez Dalmau lo ha visitato e ha effettuato tutti i test necessari. È stato rilevato un nuovo episodio di diplopia. Pertanto è stato deciso di porre fine alla stagione sportiva dell’otto volte campione del mondo.

L’oculista Sanchez Dalmau si è così espresso sulle condizioni di Marc: «L’esame effettuato dopo il trauma occorso ha confermato che il pilota ha diplopia (visione doppia) e ha rivelato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro. Si è scelto di eseguire un trattamento conservativo con controlli periodici per seguire l’evoluzione clinica. Questo quarto nervo destro è quello che era già stato leso nel 2011».

Lo stesso Marquez sui social network ha voluto scrivere un messaggio per informare i suoi tifosi: «Sono tempi duri, sembra che piova sul bagnato. Dopo essere stato visitato dal Dr. Sánchez Dalmau, è stato confermato un nuovo episodio di diplopia (visione doppia) come nel 2011. Devo avere pazienza, ma se ho imparato una cosa è affrontare le avversità con positività. Grazie per il supporto».