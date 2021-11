Aleix Espargarò sottotono: “Sembra una giornata storta”

Qualifiche deludenti per Aleix Espargarò e Maverick Vinales a Portimao, ma entrambi contano in una riscossa in gara.

Non è stata una buona qualifica per le Aprilia di Aleix Espargarò e Maverick Vinales che scatteranno rispettivamente dalla 14esima e 18esima piazza. La pista di Portimao si sta rivelando più difficile del previsto per la RS-GP21, ma sul passo gara entrambi i piloti di Noale potranno offrire un ulteriore step.

Nonostante un buon time attack il maggiore dei fratelli di Granollers ha mancato l’accesso al Q2 per poco. Bisogna però ripartire dagli aspetti positivi per migliorare gli ultimi dettagli in vista della gara di oggi. “Se guardiamo al risultato potrebbe sembrare una giornata storta, in realtà ci sono molti aspetti positivi al di là della qualifica. Se questa mattina con il freddo abbiamo sofferto, nelle FP4 con qualche modifica alla moto e le temperature più alte sono riuscito ad avere un buon ritmo. Questo mi fa ben sperare per la gara – ha detto Aleix Espargarò -, a patto di fare una buona partenza ed essere aggressivo nelle prime fasi. Purtroppo in tutto il weekend fino ad ora abbiamo faticato nel portare in temperatura le gomme, questo rende la RS-GP instabile e mi porta a fare molti errori”.

Se per Aleix Espargarò l’obiettivo sarà la top-8, per Maverick Vinales la priorità è continuare nella familiarizzazione con l’Aprilia RS-GP. Aspettava qualcosa in più a livello di risultati nelle qualifiche di Algarve, ma la raccolta dati è in questo momento più importante per pianificare al meglio la stagione 2022. “E’ vero che il weekend non sta andando come speravamo ma dobbiamo sempre pensare al nostro reale obiettivo, che in questo momento non è il risultato ma il feeling. Se miglioriamo quello tutto il resto verrà in automatico. Questa pista evidentemente amplifica le nostre difficoltà, che magari a Misano riuscivo a colmare con lo stile di guida”.

