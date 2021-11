Joan Mir furioso con Alex Marquez: “Non capisco la sua manovra”

Joan Mir è arrabbiato con Alex Marquez, che lo ha ostacolato nelle fasi finali delle qualifiche MotoGP a Portimao. Il pilota Suzuki è risentito.

Finalmente delle ottime qualifiche per Joan Mir. Il pilota Suzuki è riuscito a conquistare il terzo tempo e dunque partirà in prima fila nella gara MotoGP a Portimao.

Il suo feeling sulla pista dell’Autodromo Internacional do Algarve è particolarmente buono. Già dalle prove libere si è dimostrato veloce e spera di poter puntare al podio domenica. Dopo gli ultimi GP difficili a Austin e Misano, ha voglia di riscatto in Portogallo.

MotoGP Algarve, Mir arrabbiato con Marquez

Mir dopo le qualifiche MotoGP di oggi a Portimao era arrabbiato con Alex Marquez, che lo ha ostacolato nell’ultimo time attack in Q2.

Nell’intervista post-qualifiche a Sky Sport il pilota Suzuki ha spiegato cosa è successo: «Non sono contento, pensavo di poter migliorare nell’ultimo giro. Onestamente non ho capito quello che ha fatto Alex Marquez. Mi è stato dietro tutta la qualifica, se non mi disturba non è un problema. Ho fatto un primo giro per scaldare le gomme e poi quando ho voluto spingere mi ha superato a fine rettilineo e poi ha chiuso il gas. Questa strategia non la capisco».

: «Io sono il primo che se ho qualcuno dietro non mi fermo, ma continuo a spingere. Non sono contento per questa manovra di Alex. Pensavo di avere qualcosa di più. Ovviamente sono soddisfatto della prima fila, però quando non riesco a dare il 100% mi arrabbio. Comunque domani posso fare una bella gara, parto davanti e proverò a rimanerci».