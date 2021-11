Pecco Bagnaia chiede un regalone alla Ducati: “Ecco cosa voglio”

Dopo la pole a Portimao, Bagnaia è carico per la gara di domani. Ma svela anche una richiesta particolare ai vertici Ducati

Pecco Bagnaia non molla di un centimetro. E a Portimao ha fatto valere di nuovo la legge del più forte. Per ora in qualifica. Ma il segnale è arrivato, forte e chiaro, a chi di dovere. Ossia al fresco campione del mondo Fabio Quartararo.

Bagnaia, “vendetta” servita

“Questa pista mi fa divertire da ieri – ha detto Pecco al termine delle qualifiche portoghesi -. Stiamo lavorando in modo perfetto. Ho capito come sfruttare l’out lap e riesco ad essere molto competitivo in qualifica. Questo è fondamentale. Sono molto contento”.

Bagnaia che è alla quinta pole di fila. E proprio a inizio stagione qui ne ottenne un’altra, che però gli fu cancellata. E per questo c’è più gusto per lui ad averla ottenuta oggi: “Ce la meritavamo dopo quella tolta la scorsa volta. L’ultimo giro stavo migliorando ancora ma ho staccato troppo forte alla 13 e piuttosto che stendermi sono andato un po’ lungo”.

C’è però ancora la gara. E stavolta non può sbagliare la scelta della gomma: “Sto andando veramente forte, il passo è buono – ha ammesso il ducatista -. Abbiamo provato media e dura, con entrambe siamo stati competitivi, domani decideremo. Potrebbe essere una giornata migliore e vedremo”.

Stoner regalo Ducati?

In questo weekend nel suo box c’è un ex d’eccezione come Casey Stoner. L’ultimo e unico a vincere un Mondiale con la Ducati. E allora ecco che Bagnaia prova a chiedere ai vertici di Borgo panigale lui come regalo per il 2022: “Mission impossible Stoner coach? Sarebbe molto bello. Quanto come coach hai un pilota vero è molto più facile che ti dica cosa vere. Ti sa dire cosa fa uno o l’altro, che linea sta facendo, cosa stai facendo tu, ti aiuta a migliorare. Ci proveremo, spero che Ducati ci faccia questo enorme regalo. Sarebbe bellissimo“.

E confida: “Mi ha dato una mano oggi per l’ultima curva. Lui è riuscito che l’ultimo giro della FP4 era molto al limite con il davanti. E senza replay lo ha capito dalla pista. Ragiona ancora da pilota, sarebbe importante averlo”.

LEGGI ANCHE —> Bagnaia da urlo, Quartararo nella morsa Ducati: analisi qualifiche Algarve