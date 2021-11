Bagnaia da urlo, Quartararo nella morsa Ducati: analisi qualifiche Algarve

Si allunga la striscia di pole consecutive di Bagnaia, che strappa anche il record della pista. Quartararo partirà dietro e sarà una grande occasione

Cinque pole di fila. Pecco Bagnaia a Portimao è un missile e si conferma uomo dei record. Miglior tempo sul giro del circuito battuto e la conferma che il ko di Misano è passato senza lasciare danni.

Bagnaia, che record. Quartararo nella mischia

Per ora un weekend perfetto quello di Pecco, capace di spremere come un limone la sua Ducati, ottenendo il massimo. Una pole davvero importante, che fa capire che è lui adesso il leader, nonostante il titolo sia andato poi a Quartararo. Questo è il duo che funziona meglio da metà stagione in poi. E non vuole mollare la presa, nemmeno ora che il titolo è andato. Anzi.

La Ducati ha lanciato forte il segnale che vuole chiudere al meglio, perché c’è un titolo costruttori comunque da portare a casa. E se c’è da fare la voce grossa, le Desmosedici la fanno. E anche in coro. Jack Miller è lì, in copertura del capitano, Jorge Martin è quarto seguito da Johann Zarco. Insomma è un tripudio di rosse a Portimao. E Fabio Quartararo è lì in mezzo, al settimo posto, a masticare amaro. Il ritmo per la gare c’è, eccome, ma partire dietro alle Ducati sarà molto difficile. Ed è proprio questo che dovrà sfruttare Bagnaia in gara.

Si rivede Mir, Morbidelli in risalita

Ottima la conferma lì davanti della Suzuki, con Joan Mir in seconda fila e costretto a recriminare ancora con un Marquez, stavolta Alex, per un ultimo tentativo sporcato e che poteva magari regalargli qualcosa di più. Fa piacere però che sia arrivato almeno un segnale dopo mesi di difficoltà tecnica e psicologica (come lui stesso ha ammesso). C’è da ripartire forte ora, senza la pressione di essere il campione.

Bello rivedere poi in top ten anche Franco Morbidelli, che sta prendendo le misure a una M1 ancora non perfetta per lui, ma anche con una condizione fisica che, seppur non ottima, è comunque tale da permettergli di spingere di più. Chiusura con Valentino Rossi, sedicesimo ma che sembra aver trovato qualcosina di più rispetto a un venerdì opaco. E speriamo possa fare un ulteriore step domattina. Anche se sarebbe già tanto confermarsi comunque al via con questi tempi.

