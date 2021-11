Hamilton sulla lotta con Verstappen: “No ad un duello alla Senna-Prost”

Botta e risposta tra Hamilton e Verstappen in Messico, con l’inglese che rifiuta un duello sporco e l’olandese pronto a tutto.

C’è chi si attende un finale alla Schumacher e Villeneuve nel 1997 o ancora peggio, ma Lewis Hamilton assicura che da parte sua non assisteremo mai a manovre al limite, sporche, capaci di inficiare il suo curriculum e la sua fama di pilota che vince senza scorrettezze.

Ecco perché, non ha voluto saperne quando la stampa presente all’Hermanos Rodriguez ha tirato in ballo i vari Senna e Prost che, per primeggiare, in un paio di occasioni se la sono cavata buttando fuori l’avversario.

“Sono qui da molto tempo e non è la prima volta in cui sono coinvolto in un testa a testa”, ha sostenuto il campione di Stevenage a proposito della lotta ravvicinata con il pupillo della Red Bull. “Credo che al centro di tutto ci debba essere il rispetto. Mi capita di sentire parole che non sono il miglior messaggio che possiamo mandare ai tanti bambini e ragazzini che ci seguono. Per quanto mi riguarda, sto solo cercando di rimanere positivo e mantenere la calma, senza mai mancare di rispetto ai colleghi con cui mi confronto”, ha ribadito sostenendo che i suoi titoli arriveranno soltanto grazie al lavoro.

La versione del #33

Di altro avviso invece Max Verstappen, noto per la sua aggressività e uno stile privo di compromessi, il qualche, davanti alla chance di aggiudicarsi il primo sigillo in carriera potrebbe regalare qualche colpo di scena.

Leader della generale conduttori con 287,5 lunghezze contro le 275,5 di Ham, il figlio d’arte ha avvisato che il suo approccio non cambierà neppure qualora il suo vantaggio dovesse aumentare. “Cercherò sempre di prendere il maggior numero di punti possibile e di gareggiare duramente,”, ha concluso dichiarando però di non voler sprecare quanto fatto con errori e manovre che potrebbero penalizzarlo.

