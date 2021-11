Pol Espargaro e la Honda aspettano Marquez: “Speriamo ci sia a Valencia”

Come tutti in Honda anche Pol Espargaro si unisce al coro: vuole rivedere quanto prima in sella Marc Marquez a guidare la squadra.

Pol Espargaro sta vivendo la sua prima stagione in Honda tra alti e bassi. Il rider spagnolo ha dovuto prendere confidenza con la nuova moto, ben distante dalla KTM che aveva guidato in questi anni. A Misano però finalmente è arrivato per lui un podio importantissimo che gli dà morale e lo rilancia in vista del prossimo anno.

Durante la conferenza stampa il rider della Honda ha così commentato la gara che lo aspetta: “Qui mi piace guidare, anche l’anno scorso con KTM ero andato bene qua. All’inizio dell’anno siamo arrivati con tante difficoltà. Non ho dei bei ricordi qui con Honda. Nella pausa estiva sono tornato per prendere confidenza con questa pista e mi sono sentito bene. Non vedo l’ora di salire in sella dopo la bella gara di Misano”.

I problemi Honda, Pol Espargaro spera in un futuro migliore

Pol Espargaro ha poi rimarcato i progressi fatti dalla Honda: “Nelle ultime gare abbiamo lavora in quella direzione. Abbiamo cercato di fare il massimo con il pacchetto che avevamo cercando di gestire e pensando all’anno prossimo. Abbiamo avuto un po’ di problemi ad Austin. Ci sono pro e contro, ma per l’anno prossimo vorrei ripartire con tutte le conoscenze che ho maturato quest’anno. Spero di godermi la moto a differenza di quest’anno dove ho avuto tante difficoltà”.

Infine lo spagnolo ha affrontato il tema Marquez, con l’iberico che è out per il Portogallo e potrebbe saltare anche l’ultima a Valencia: “Marc è quello che sa meglio di tutti come stanno le cose. La salute è la cosa più importante e se ha deciso così vuol dire che non è pronto. Per correre in MotoGP bisogna stare al 100% di testa. Spero che possa esserci a Valencia perché è un bene per tutti. In questo senso rende la vita più facile per tutti in Honda perché mostra come si guida la moto”.

Antonio Russo