Bagnaia ripensa ancora a Misano: “Non mi fa male il titolo perso, ma altro”

A Bagnaia non è ancora sparito l’amaro in bocca per la caduta di Misano. A pesargli di più però non è il titolo perso, ma ben altro.

A Misano Bagnaia ha vissuto un vero e proprio dramma. Si è ritrovato infatti dallo sfiorare una clamorosa vittoria con annessa rimonta ai danni di Quartararo ad un finale davvero inglorioso. Pecco a poche curve dalla fine, infatti è scivolato nella ghiaia mentre si trovava saldamente in testa e stava guadagnando sempre di più su Marquez.

Non a caso durante la conferenza stampa ha ammesso: “E’ stato più brutto perdere la gara più che il campionato. Fabio se lo è meritato perché ero distanziato parecchio. Anche con la vittoria sarei andato a meno 36 che sono tanti. Il nostro obiettivo quest’anno non era vincere il titolo. Questa stagione sono cresciuto tanto e ho anche lottato per il campionato. Sapevo che sarei potuto essere molto competitivo. Abbiamo spinto al massimo perché dovevo vincere e sono caduto”.

Bagnaia e quel rapporto speciale con Miller

Nonostante questa battuta d’arresto Bagnaia non vuole di certo arrendersi. Anzi il suo obiettivo è quello di chiudere alla grande questo 2021 così da rilanciarsi per la corsa al titolo il prossimo anno.

In merito Pecco ha affermato: “Le prossime due gare saranno molto importanti. Voglio lottare con Fabio, ma non come a Misano. Su questo tracciato sono riuscito ad essere veloce, mentre a Valencia mai, ma voglio provarci. Vorrei un po’ di agilità in più da parte della moto, di velocità in ingresso curva, ma sono felice di quello che stanno facendo in Ducati“.

LEGGI ANCHE >>> Quartararo avanza richieste alla Yamaha: “Ecco cosa voglio nel 2022”

Infine il pilota del team di Borgo Panigale ha parlato del feeling che si è creato con Miller: “Penso che siamo una squadra bellissima. Il rapporto con Jack è ottimo e siamo stati più volte nello stesso box. Quest’anno sono un po’ cambiate le cose però, parliamo tanto di gomme e strategie. Non ho ancora incontrato Casey, ma vorrei chiedergli un po’ di cose. Quando ero bambino guardavo le battaglie tra lui e Valentino e sono davvero curioso”.

Antonio Russo