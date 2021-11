Infortunio Marc Marquez, Puig spiega: “Ecco cosa è successo”

Alberto Puig ha commentato le condizioni fisiche di Marc Marquez, che ha avuto un piccolo infortunio in allenamento. Botta alla testa per lui.

A Portimao non ci sarà Marc Marquez a causa di una leggera commozione cerebrale rimediata sabato in allenamento. A sostituirlo nel team Repsol Honda ci sarà il tester Stefan Bradl.

Sicuramente non ci voleva questo stop per il pilota spagnolo, che veniva da quattro ottime gare disputate con due vittorie di fila. In Portogallo andava alla ricerca di ulteriori conferme sul suo miglioramento fisico, ma non ci sarà. La speranza è quella di rivederlo in azione a Valencia nell’ultimo gran premio del calendario MotoGP 2021.

MotoGP, Puig parla di Marc Marquez

Alberto Puig è stato interpellato da Sky Sport MotoGP in merito alle condizioni di Marquez: «Ha sbattuto la testa mentre faceva enduro sulle montagne vicino a Cervera. È stato un piccolo colpo, ma una volta tornato a casa continuava a girargli la testa come se fosse in uno stato confusionale. Non ha avuto problemi al braccio o ad altre parti del corpo. È stato visitato a Barcellona, lunedì avrà un altro controllo per capire se potrà rientrare a Valencia».

Il team manager Repsol Honda chiarisce che non c’è alcuna conseguenza al braccio destro, quello operato tre volte nel 2020, o altrove. Si tratta solo di una leggera botta alla testa che ha lasciato qualche strascico a Marc. Per precauzione è stato deciso di non farlo correre a Portimao. Lunedì si sottoporrà a una nuova visita medica che stabilirà se potrà gareggiare a Valencia.

Puig spiega che Bradl non avrà parti nuove da testare sulla RC213V: «È l’unico pilota che abbiamo, quindi è stata una scelta obbligata. Non abbiamo materiale nuovo da provare, Stefan potrà concentrarsi sulla gara».