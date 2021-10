Mercedes Sustaineer: il furgone più ecologico del mondo

Mercedes Benz Sustaineer è il furgone più ecologico al mondo, realizzato con materiali riciclabili. Un prototipo che apre il futuro.

Mercedes-Benz è una delle aziende motoristiche più attente all’ambiente e si è impegnata alla svolta completamente elettrica entro il 2030. La casa tedesca si sta preparando a lanciare una serie di veicoli green tra cui la Mercedes EQE e la GLE elettrica. Anche i suoi modelli ad alte prestazioni si stanno ridimensionando passando dai possenti V8 a favore di propulsori ibridi a quattro cilindri turbocompressi più piccoli.

Non solo motori, ma anche materiali. Mercedes Benz sta anche lavorando su una vernice ultra-bianca che renderà i veicoli elettrici più efficienti. Inoltre ha annunciato Mercedes-Benz Sustaineer, un furgone ultra-sostenibile capace di migliorare attivamente la qualità dell’ambiente utilizzando un pannello solare sul tetto, un filtro antiparticolato sul modulo anteriore e sottoscocca e componenti in materiale riciclato. I pannelli solari possono generare fino a 850 watt di potenza: non è sufficiente per caricare le batterie, ma possono alimentare sistemi come l’aria condizionata, la ricarica dei dispositivi mobili e altri elementi, quindi evitano di utilizzare l’energia immagazzinata nella batteria.

Ecologico dentro e fuori

Dicevamo materiali riciclati: ad esempio i pannelli divisori sul retro sono realizzati in paglia pressata. Altri materiali utilizzati sono polipropilene riciclato, pneumatici usati e revisionati e altri che consentono di ridurre notevolmente l’impatto ambientale del furgone. Gli specchietti tradizionali vengono sostituiti dal sistema Mirror Cams, due telecamere posizionate su ciascun lato del veicolo che proiettano l’immagine catturata nell’abitacolo.

La Mercedes non ha intenzione di mettere in produzione uno Sprinter elettrico come questo, ma questo prototipo mostra alcune delle idee che la casa automobilistica vuole implementare nei suoi futuri furgoni che saranno presto completamente elettrici. “Sustainer dimostra l’attuazione sistematica della nostra strategia aziendale sostenibile”, afferma Marcus Breitschwerdt, capo di Mercedes-Benz Vans. “Riunisce un gran numero di innovazioni e soluzioni di Mercedes-Benz Vans e mostra il contributo che il settore dei trasporti commerciali può dare alla neutralità climatica, alle città vivibili e alla conservazione delle risorse”.

