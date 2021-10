Audi R8 V10 performance Rwd, la nuova supercar arriva in Italia

Audi R8 V10 performance RWD arriverà nelle concessionarie italiane all’inizio del 2022. La supercar sarà molto simile ad un’auto da competizione.

Parte la prevendita in Italia di Audi R8 V10 performance RWD, la vettura degli Anelli più simile ad un’auto da corsa. Rispetto al precedente modello ha più potenza e coppia, oltre a elargire più feeling ed efficacia nella guida. Arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del prossimo anno con prezzi a partire da 168.650 per la variante Coupé, da 181.950 euro per la versione Spyder.

La supercar a trazione posteriore ha un motore V10 da 5,2 litri piazzato centralmente e in grado di erogare 570 CV e 550 Nm di coppia. Ingredienti che possono spingerla fino ad una velocità massima di 329 km/h e capace di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi. Prestazioni che sono agevolate dal cambio a doppia frizione S tronic a 7 rapporti e dalle leggerezza della scocca Audi Space Frame in alluminio e materiale plastico rinforzato con fibra di carbonio.

Freni, design e interni

L’impianto frenante si avvale di dischi in acciaio autoventilanti e forati di serie. All’avantreno Audi R8 V10 performance RWD monta pinze fisse a otto pistoncini, mentre al retrotreno presenta pinze a quattro pompanti con dischi da 356 mm. Per la prima volta su questo modello si possono richiede i dischi carboceramici con pinze specifiche.

Il design grintoso, ispirato alla GT4, si evidenzia nel single frame in nero opaco e nelle ampie prese d’aria frontali divise dai listelli, ma il carattere sportivo può essere accentuato optando per i pacchetti look nero ampliato con anelli Audi e loghi anch’essi dalla finitura lucida total black. Dieci le colorazioni disponibili per la carrozzeria, tra cui la tinta Blu Ascari metallizzato, sinora riservata ad Audi R8 V10 performance quattro.

Il Dna sportivo si manifesta anche negli interni dove balzano all’occhio i sedili sportivi rivestiti in Alcantara e pelle regolabili elettricamente, il volante multifunzione plus e la plancia impreziosita dal badge RWD. L’Audi virtual cockpit da 12,3 pollici, di serie, completa un ecosistema interno degno di nota.