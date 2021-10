Nuova Polo, per la prima volta con guida semi-automatizzata

La nuova Volkswagen Polo debutta con tre motori benzina e uno a gas metano. Scopri le principali novità dell’utilitaria tedesca.

La nuova Volkswagen Polo è basata sul pianale modulare trasversale MQB A0. Misure compatte, design espressivo ed elegante, con un tocco di sportività dettato dallo spoiler posteriore sul tetto. Una nuova calandra occupa l’intero frontale, i fari a LED di serie disegnano il “volto” della Polo, mentre il paraurti ridisegnato contribuisce a enfatizzare la larghezza della vettura. Gli interni sono profondamente digitalizzati, di serie vanta il Digital Cockpit con schermo da 8,0 pollici e i sistemi di infotainment di nuova generazione.

Motori e guida semi-automatizzata

La nuova generazione di Polo verrà offerta con tre motori benzina e uno a gas metano. Per l’alimentazione a benzina la casa tedesca ha puntato sul collaudato tre cilindri da 999 cc declinato nelle erogazioni di potenza da 80, 95 e 110 CV. Il motore da 95 CV viene offerto a richiesta con un cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti, di serie nel caso del 110 CV. Il 1.0 TGI eroga 90 CV con un sistema di trazione monovalente metano/benzina. Se è disponibile una sufficiente quantità di gas metano, il motore si avvia sempre in modalità metano.

La compatta di Wolfsburg compie un ulteriore step nella guida assistita con i sistemi raggruppati nell’IQ.DRIVE Travel Assist di serie sugli allestimenti Style e R-Line. La nuova Polo può essere guidata per la prima volta anche in modalità parzialmente automatizzata. Il sistema può subentrare al guidatore nel controllo dello sterzo, dei freni e dell’acceleratore del veicolo in un campo di velocità compreso tra 0 km/h (con DSG) o 30 km/h (con cambio manuale) e la velocità massima. Il sistema vanta anche cruise control con regolazione automatica della distanza ACC e dell’assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist.

LEGGI ANCHE >>> Audi R8 V10 performance Rwd, la nuova supercar arriva in Italia