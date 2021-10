Fabio Quartararo campione del mondo a 22 anni. Yamaha ha scoperto il suo gioiello e adesso vuole rinnovare il contratto.

Yamaha ritorna ad alzare il titolo mondiale sei anni dopo il successo di Jorge Lorenzo. A soli 22 anni Fabio Quartararo si conferma campione, nella sua prima stagione con il team factory. Ma nessuno si aspettava che accadesse a Misano, quando ancora a cinque giri dalla fine Pecco Bagnaia era al comando. La sua caduta ha scatenato la festa ai box di Iwata, un grande sospiro di sollievo, perché in MotoGP è solo la certezza matematica a decretare il campione.

Lin Jarvis, in un’intervista ad ‘AS’, manifesta la gioia incontenibile di chi ha rincorso questo successo per molti anni. “E’ un titolo meritato. Abbiamo avuto un grande anno e penso che tutti nel paddock siano d’accordo. Abbiamo vinto cinque gare e quando non abbiamo vinto ci siamo andati vicini. Forse siamo stati un po’ fortunati, ma fa parte del gioco. In gara può succedere di tutto e lo abbiamo visto anche in Moto2”. Yamaha ci ha visto bene a scommettere sul pilota francese al posto di Valentino Rossi. “A soli 22 anni ha conquistato il suo primo campionato del mondo, è il primo campione francese nella storia della classe regina e per noi la prima volta dal 2015”.

Operazione rinnovo contratto

Adesso Yamaha vuole blindare il contratto, Fabio Quartararo ha lasciato intendere di volere garanzie. Sarà un lungo inverno di contrattazioni. “Spero che rimarrà con la Yamaha per molti anni – ha aggiunto Lin Jarvis -. L’obiettivo è tenerlo in Yamaha per molti anni, per questo motivo è entrato a far parte del nostro team ufficiale”.

Un pilota del suo calibro è difficile da trovare, specie dopo aver trovato un rapporto osmotico con la M1. I punti di forza? “Il suo spirito e il suo carattere super positivo che lo fa lavorare molto bene con la squadra, gli ingegneri… È un ragazzo eccezionale. Il suo carattere è una delle cose, ma non l’unica. L’altro è il suo talento. Abbiamo avuto modo di verificarlo quest’anno. L’anno scorso ha fatto molto bene. E quest’anno, in cui la moto va bene e la squadra va bene, ha mostrato tutto il suo potenziale”.

