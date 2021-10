Bagnaia campione di sportività: bel gesto verso Quartararo (VIDEO)

Bagnaia ha matematicamente perso il titolo MotoGP 2021, ma non la sportività. Il pilota Ducati si è congratulato col campione Quartararo.

Francesco Bagnaia ha provato a tenere aperto il campionato MotoGP 2021 almeno fino a Portimao, ma la caduta di oggi a Misano ha chiuso i giochi. Fabio Quartararo è il nuovo campione del mondo.

Pecco era vicino a vincere la gara, visto che il vantaggio su Marc Marquez era in aumento, però a cinque giri dal termine è scivolato e ha detto addio a quello che sarebbe stato il suo terzo successo stagionale. Quei 25 punti gli avrebbero permesso di avere ancora qualche speranza di vincere il titolo MotoGP, ma le cose sono andate diversamente.

Comunque Bagnaia nel complesso ha vissuto un anno di crescita e maturazione. Si è affermato come top rider della MotoGP e nel 2022 sarà chiamato a confermarsi, puntando nuovamente a lottare per il mondiale. Adesso è il momento di fare i complimenti a Quartararo, cosa che ha fatto al termine della gara odierna a Misano.

Pecco ha atteso il pilota Yamaha in pitlane e si è congratulato con lui. Un bel gesto che testimonia la sua sportività. Pur essendo rivali, i due hanno un buon rapporto e si rispettano. Non ci sono mai state tensioni particolari e l’auspicio è che le cose continuino così, anche se qualche momento teso può succedere nell’ambito di una rivalità.

Lo stesso Quartararo nel post-gara ha ringraziato Pecco sia per i complimenti che per averlo spinto a migliorarsi durante la stagione. Avere un avversario forte è un grande stimolo, il pilota Ducati lo ha motivato e non adagiarsi mai sugli allori.

Come Bagnaia, anche altre figure del team ducatista hanno stretto la mano al campione MotoGP 2021. Lo hanno fatto Jack Miller, Paolo Ciabatti, Luigi Dall’Igna e Davide Tardozzi.

🙌🏼 Respect ☺️ Congratulations, @FabioQ20! 👏🏼 🏆 It’s been an amazing season and we are glad that we were able to bring on the fight to you! We will try again next year 😏👊🏼#ELD1ABLO@PeccoBagnaia | @MotoGP pic.twitter.com/1BiQpLre6Z

— Ducati Corse (@ducaticorse) October 24, 2021