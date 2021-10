Aleix Espargarò assolve Vinales: “Gli manca fiducia con la Aprilia”

Aleix Espargarò partirà dalla quarta fila a Misano, Maverick Vinales riscontra ancora difficoltà con la Aprilia RS-GP21.

Aleix Espargarò scatterà dalla quarta fila in griglia nel GP di Misano. Non è certo un risultato entusiasmante per il pilota Aprilia, ma le condizioni da bagnato non sono particolarmente “friendly” per la RS-GP21 che ha ancora del lavoro da fare. Sull’asciutto il ritmo migliora, domenica è prevista gara con gomme rain, ma servirà una buona partenza per puntare alle posizioni di vertice.

L’obiettivo sarà la top-6. “E’ stata una giornata davvero difficile, le condizioni erano pessime per noi piloti. Non sono molto deluso, perché sul bagnato ho fatto dei giri molto veloci alla fine delle FP3 che mi hanno permesso di rimanere nella top ten e questo mi ha fatto piacere – ha commentato il pilota Aprilia -. Poi in qualifica non cerco scuse, non sono stato veloce o almeno non abbastanza… Nel complesso non sono deluso, l’11° posto non è poi così male e in gara dovrebbe andare molto meglio sull’asciutto. Penso che una top 6 sarebbe perfetta”.

LEGGI ANCHE —> Valentino Rossi cede il testimone al fratello Marini: “Orgoglioso di lui”

Dall’altra parte del box

Il compagno di squadra Maverick Vinales partirà dalla 19esima finestra in griglia, per lui è risultato ancora più complicato trovare il feeling su questa moto con gomme rain. “Io e Maverick abbiamo commenti molto simili sulla moto, anche se ora posso stressare molto di più la moto. Lui non ha ancora l’esperienza per farlo, non ha ancora la fiducia per andare in curva forte come me e questo è comprensibile. Spingo di più la moto ed è chiaro che abbiamo bisogno di più grip – ha concluso Aleix Espargarò -, dobbiamo capire come mettere più pressione al posteriore per farlo lavorare di più”.

L’infortunio di Lorenzo Savadori complica un po’ le cose ai box Aprilia, che aveva puntato sul collaudatore per testare alcuni aggiornamenti in vista del prossimo campionato. “Il suo infortunio è un grosso problema. Non so se posso dirlo, ma a Portimao avevamo un piano per portargli una moto ibrida con diverse novità per il 2022. Peccato perché non ci sarà, gli auguro una pronta guarigione”.