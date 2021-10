Valentino Rossi cede il testimone al fratello Marini: “Orgoglioso di lui”

C’è poco da festeggiare per Valentino Rossi nelle qualifiche a Misano Adriatico. Se non per il fratellino Luca Marini, in prima fila

Nel giorno in cui una stella tramonta, quella di Valentino Rossi al suo ultimo Gran Premio in Italia della carriera, forse ne è nata un’altra. Sempre in famiglia: quella di suo fratello Luca Marini.

Sarà l’aria di casa, sarà la spinta dei tifosi che incitano il suo illustre parente: fatto sta che Luca ha tirato fuori un capolavoro nelle qualifiche a Misano Adriatico, centrando la terza piazza sulla griglia di partenza. E il Dottore gongola.

Da Valentino Rossi al fratello Luca Marini

“È stato fantastico, sono molto orgoglioso di lui e contento”, lo elogia. “Già ieri aveva guidato bene, oggi ha fatto un giro meraviglioso. Partire in prima fila è un grande risultato per un debuttante: il primo anno è sempre difficile, ma i piloti forti hanno dei lampi. È un risultato importante, anche per il suo futuro: gli serviva, dopo una stagione in cui ha faticato”.

Suona come un passaggio di testimone, visto che dalla stagione che verrà sarà proprio il giovane Luca a tenere alta l’eredità familiare nel Motomondiale, con il team di Vale, il VR46. L’anno prossimo sarà coinvolto in un progetto di alto livello con noi, avrà una buona moto e a fianco delle persone che hanno lavorato con me”, conferma il fenomeno di Tavullia. “Credo che abbia la velocità e il talento per poter fare bene”.

Ultimo posto nell’ultimo GP in Italia

Quanto a se stesso, c’è molto meno da festeggiare: il nove volte campione del mondo prenderà il via del Gran Premio dell’Emilia Romagna da una tutt’altro che esaltante ultima posizione dello schieramento. Lui ci scherza sopra.

“Peccato che Savadori si sia fatto male, magari me la sarei potuta giocare con lui!”, sorride. “In quelle condizioni di asfalto umido ci vogliono cuore e coraggio per spingere con le gomme slick. Io non mi sentivo bene in sella, non avevo buone sensazioni né con la moto, né con le gomme. Spero che domani ci sia il sole, potrei fare un po’ meglio”.

Più che al risultato, però, Valentino Rossi pensa alle emozioni che vive in questo momento storico: “Da una parte correre a Misano è difficile, domani sarà molto emozionante. Dall’altra, sono contento di salutare tutti i miei tifosi”.

Tifosi che ha omaggiato con la livrea scelta per questo weekend: “Ho voluto ringraziarli con il mio casco per la gara. Penso che sarà la mia ultima grafica speciale, non ne abbiamo in programma un’altra per Valencia. Magari ci inventeremo qualcosa di diverso…”.

