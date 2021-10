Valentino Rossi, matrimonio con Ferrari in bilico: altre due Case lo vogliono

Valentino Rossi è pieno di offerte per il suo futuro nell’automobilismo. La Ferrari è la prima candidata per ingaggiarlo, ma non solo

Se pensavate che l’annuncio del ritiro dalla MotoGP avesse finalmente fatto chiarezza sul futuro di Valentino Rossi, non potreste essere più lontani dalla verità.

Al momento, sull’avvenire agonistico del Dottore ci sono solo due certezze. La prima: il prossimo anno non correrà più nel Motomondiale. La seconda: raddoppierà il numero di ruote, passando da due a quattro.

La nuova avventura di Valentino Rossi in auto

Dunque, la nuova veste del fenomeno di Tavullia sarà quella di pilota automobilistico. Fin qui tutto bene, ma dove? In quale campionato e con quale vettura? Qualche indizio lo ha recentemente dato il suo braccio destro e amico di una vita, Alessio “Uccio” Salucci, rivelando ai microfoni della Gazzetta dello Sport che “il futuro in auto è diviso tra due categorie”: l’Europeo Gt Fanatec, da una parte, e soprattutto il Mondiale Endurance Wec dall’altra.

I ben informati scommettono che la prima scelta sia proprio quest’ultima: quella del campionato iridato, in fase di grande rilancio grazie alla nascita della nuova classe regina Hypercar, dove sono scesi in campo già diversi costruttori di primo piano.

Il Dottore correrà con la Ferrari. Oppure no?

Insomma, il numero 46 punterebbe sui prototipi più importanti e veloci del mondo, e verrebbe spontaneo pensare che quelli che guiderà, in particolare, porteranno il marchio della Ferrari. Una Casa sua connazionale e con la quale vanta molti trascorsi: dai test in Formula 1 alle gare nel Gran Turismo. Eppure questo matrimonio tra Rossi e la Rossa è tutt’altro che scontato, al momento.

Il Corriere della Sera, infatti, scrive oggi a proposito dell’interesse manifestato nei confronti di Vale da altre due aziende che non hanno certamente bisogno di presentazioni: Audi e Bmw. Anche le due formazioni tedesche farebbero carte false per aggiudicarsi un nome pesante come il suo, da inserire nei loro equipaggi ufficiali per il Mondiale e per la 24 Ore di Le Mans.

Le offerte sul tavolo, dunque, non mancano. Segno che Valentino Rossi, qualunque mezzo abbia sotto il sedere, rimane comunque il pilota più desiderato.

LEGGI ANCHE —> Carlo Pernat esalta Valentino Rossi: “Nessuno sarà più come lui”